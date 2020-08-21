直播预告：了解伴随糖尿病患者的并发症

糖尿病是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的终身性代谢性疾病。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。据世界卫生组织统计，糖尿病并发症高达100多种，是目前已知并发症最多的一种疾病。

临床数据显示，糖尿病发病后10年左右，将有30%～40%的患者至少会发生一种并发症，且并发症一旦产生，药物治疗很难逆转，因此强调尽早预防糖尿病并发症。

2020年08月24日（周一）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请大连医科大学附属第一医院内分泌科主任杜建玲教授进行视频直播，为大家在线科普如何预防常见的糖尿病并发症，千万不要错过。

专家简介：

杜建玲，大连医科大学附属第一医院内科教研室主任，内分泌科主任，二级教授，主任医师，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。中华医学会内分泌学分会第八、九、十届委员会委员，中华医学会糖尿病学分会第九届委员会委员，辽宁省医学会糖尿病学分会主任委员。中华内分泌代谢杂志、中华糖尿病杂志编委。

主要研究方向：糖尿病血管并发症发病机制及干预研究，自身免疫性甲状腺疾病发病机制及干预研究。

并不是每个糖尿病患者都会发生并发症的，血糖控制得好，可以大大降低并发症风险。大部分糖尿病患者的死亡原因其实不是疾病本身，而是并发症所致，尤其是心血管病和肾病。

1.糖尿病急性并发症病因

包括糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态、乳酸性酸中毒等，其发病原因主要是由于胰岛素活性重度缺乏及升糖激素不适当升高，导致血糖过高，而引起糖、脂肪和蛋白质代谢紊乱，以致机体水、电解质和酸碱平衡失调。

2.糖尿病慢性并发症病因

慢性并发症是糖尿病致残、致死的主要原因，主要包括：①大血管并发症，如脑血管、心血管和下肢血管的病变等。②微血管并发症，如肾脏病变和眼底病变。③神经病变，包括负责感官的感觉神经，支配身体活动的运动神经，以及司理内脏、血管和内分泌功能的自主神经病变等等。

目前普遍认为多元醇旁路、蛋白激酶C、己糖胺激活、晚期糖基化产物（AGEs）的多寡，以及高血糖诱导的线粒体产生反应性氧化产物（ROS）生成增加，可能是糖尿病慢性并发症发生的发病机制和共同基础。

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