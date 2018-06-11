不少食物对控制血糖有辅助作用，特别是富含膳食纤维的蔬菜。因此，每日保证充足的蔬菜摄入，是控糖的重要环节。南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任医师韩亚娟告诉《生命时报》记者，糖友要想吃得更健康，还需遵守一些基本原则。

保证摄入量。糖友每天的推荐蔬菜摄入量是不少于500克，大约相当于两盘菜的分量，这样可保证获得充足的膳食纤维，有利于降低血糖。

多品种重色彩。糖友总的饮食原则是食物营养均衡，因此，专家提倡食用多品种的蔬菜。另外建议糖友在选择蔬菜时挑选颜色鲜艳或深颜色的，这些蔬菜一般纤维含量较高。

多冲洗少切口。很多人认为浸泡蔬菜可以去除农药，其实不然，蔬菜的农药大多停留在表面，且浸泡可使维生素C和维生素B族丢失，因此，建议用流动水冲洗蔬菜即可。蔬菜最好少切，因为切口会导致营养流失，建议整根烹饪，若实在太长，应该先洗后切。

生吃蔬菜更健康。生吃可以最大程度地利用其中的膳食纤维，降糖效果更好。不过生吃蔬菜要特别注意清洗干净。汆水、凉拌、水煮更降糖。南方人很少有生吃蔬菜的习惯，且一些老年人和脾胃虚寒的人，不适合经常生吃蔬菜。专家建议，这些人群不妨把蔬菜焯水后凉拌，比起高温炒菜，这种烹饪方式能保留更多的膳食纤维。另外，水煮也比爆炒、红烧等方式更能保存营养。

烹饪时间不宜过长。如果爱吃炒菜，也不宜炒太久，烹饪时间越长，蔬菜里的膳食纤维破坏就会越多，炒熟即可，不要烹饪得过烂过熟。

粗加工好过细烹饪。蔬菜加工越细，纤维破坏得就越多。建议切菜时可切成长段、大块，而不要切丁切末，这样可以更好地保留纤维。

多醋少盐，清淡为主。糖友饮食应以少油少盐为原则，蔬菜也不例外，烹调宜用植物油，少放油、盐。可以选择醋来调味，因为它能延缓碳水化合物的吸收，利于降糖。

吃主食前先吃蔬菜。这样能避免摄入过多主食。另外，专家提醒，若糖友有合并视网膜病变，尽量少吃辛辣蔬菜，如辣椒、生葱、生蒜等。