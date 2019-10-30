关于膳食纤维，你应该知道这些

在健康饮食越来越被提倡的今天，人们更加注重选择健康食物，多吃粗粮和多摄入膳食纤维也成为养生共识。不过，在饮食养生之前，还是要先搞懂概念，下面就让我们好好认识一下膳食纤维。

膳食纤维曾被认为是没有价值的杂质

膳食纤维是指食物中不被人体胃肠消化酶所分解的、不可消化成分的总和。过去对膳食纤维仅认为是植物细胞壁成分（纤维素），但今天已不仅局限在这个概念，扩展到包括许多改良的植物纤维素、胶浆、果胶、藻类多糖等。

在上世纪60年代，膳食纤维是一种完全被忽视的食物成分，很多人认为是一种应该去掉的杂质，而不认为它有利用价值。随着社会的进步和科学技术的发展，许多科学家开始对膳食纤维重视起来。在上世纪70年代科学家已发现，不同的饮食习惯是发生许多慢性病的原因，而正是膳食纤维对人体这些疾病起了重要作用。

从这时起，膳食纤维不再认为是废物，而是一种有用的营养性食物成分，并且成为人们认为的六种营养素（蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐和微量元素、维生素、水营养素）之后的又一营养素。这类营养素过去人们常常把它作为碳水化合物的一种，但今天人们已开始把它单独作为一种营养素来认识。

膳食纤维的功能主要有五个方面

膳食纤维按其溶解度分类可分为可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维。可溶性纤维包括：树胶、果胶、藻胶、豆胶等。不溶性纤维包括：纤维素、木质素等。

它们的具体功能包括以下5方面。

1.增加排泄物的体积，缩短食物在肠内的通过时间。

如果食物在肠内通过时间太长，则肠道微生物代谢产生的有害物质及分解的酵素长时间与肠黏膜接触，会造成有害物质的吸收和黏膜细胞受到伤害。一些便秘者由于粪便在体内停留时间过长，各种毒素的吸收是肠道肿瘤发生的最主要原因。因此，缩短食物及其残渣在肠内通过时间有预防肠癌的作用。

2.可辅助降低血胆固醇水平，减少动脉粥样硬化。

可溶性膳食纤维在小肠形成黏性溶液或带有功能基团黏膜层，黏膜层厚度和完整性是营养物质在小肠吸吮速度的一层限制性屏障。膳食纤维可以和胆酸结合，生成胆红素随粪便排出。摄入膳食纤维少者，胆汁酸在粪便中排出少，血浆胆固醇升高，增加了动脉硬化和心脏病的危险。

3.辅助减少胆石症的发生。

胆石形成原因是胆固醇合成过多和胆汁酸合成过少，增加膳食中的纤维素含量，可使胆汁中胆固醇含量降低，辅助减少胆石病发生。

4.辅助减少憩室病的发生。

因为结肠内容物少后，肠腔狭窄，易形成闭合段，从而增加肠内的压力。同时，硬和黏，需要更大的压力来排便，易得憩室病。膳食纤维能增加粪便体积，能吸水，降低了粪便硬度和黏度，辅助减少了憩室病的发生。

5.辅助改善血糖。

由于膳食纤维可以增加胃肠通过时间，且吸水后体积增加并有一定黏度，延缓了葡萄糖的吸收，有助于改善糖耐量。

值得注意的是，谷类（特别是一些粗粮）、豆类及一些蔬菜、薯类、水果等是膳食纤维的良好来源，但是有人服用较多的膳食纤维有腹胀等不适。

一般认为一日膳食纤维总摄入量可达40g-50g，但过多的膳食纤维将影响维生素和微量元素的吸收，因此建议每日总摄入在20g-30g为宜。每日从饮食中大约摄入8g-10g 膳食纤维（在摄入一斤菜、半斤水果的情况下），这样需补充的膳食纤维约为10g-20g。

在这个摄入量下，不会影响维生素和微量元素的吸收。另外，有些疾病患者不宜多食膳食纤维，如各种急性慢性肠炎、伤寒、痢疾、结肠憩室炎、肠道肿瘤、消化道小量出血、肠道手术前后、肠道食道管腔狭窄、某些食道静脉曲张等。

生活中有关膳食纤维的几个常见疑问

热点一：大麦与米的食物纤维比较

大麦含有的食物纤维约为精白米的10倍，但二者纤维的性质则大致相同。

现在人们食物纤维的摄取量骤减的主要原因是谷类摄取不足。精米所含食物纤维的量较少，若仅从米饭中获取足够的食物纤维的话，必须吃大量的米饭。相比之下，大麦不但食物纤维含量多，还有辅助降低血液中胆固醇的作用，因此，有时要吃精米混合大麦的麦饭。

热点二：米荞是什么

荞麦有4个栽培种，即甜荞、苦荞、翅荞和米荞，其中米荞是荞麦中的精品，属蓼科荞麦，米荞种。

西盟米荞生长在海拔1500米至2000米，是真正的绿色无公害食物。米荞中芦丁的含量高达4.07g/100g，是其他荞类的4倍。

芦丁的主要功效是：抗炎、抗氧化、抗肿瘤、抗血小板凝集，具有辅助降低血糖、调血脂、益气提神、加强胰岛素分泌的作用，对糖尿病、糖尿病肾病、心脑血管疾病具有保护作用。

米荞作为粗粮的一种，含有丰富的膳食纤维，可降低食物在肠内的吸收效率，起到辅助降低葡萄糖的吸收速度，使餐后血糖不会急剧上升的作用，有利于糖尿病病情的改善。

另外米荞籽粒蛋白质含量高达11.32%，米荞蛋白中的亮氨酸、颉氨酸，是人体必需氨基酸，可促进身体正常生长，修复组织，控制血糖，具有改善胰岛素敏感性的作用。长期食用西盟米荞，能提高细胞、组织对胰岛素的感受性，从而辅助调节糖尿病患者的血糖水平，并有效辅助预防糖尿病并发症的发生。所以西盟米荞被誉为“天然的植物胰岛素”“杂粮之王”。

文/301医院营养科