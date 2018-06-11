卫健委：我国医疗质量水平呈现“四升一降”趋势

近日，国家卫生健康委员会召开新闻发布会，医政医管局副局长郭燕红表示，《柳叶刀》杂志近期再次发布了最新的全球医疗质量和可及性排名，我国的HAQ指数排名又从2015年的全球第60位提高到了2016年的第48位，我们在一年间跃升了12位，再次取得重大进步，是中等SDI国家中进步最大的国家之一。我国医疗质量水平持续提升可以用“四升一降”的变化趋势来呈现。

“四升”

一是医疗资源供给持续增加。2017年全国医疗卫生机构总诊疗人次数为81.8亿，较2016年增加3.2%，出院人次数约为2.44亿，较2016年增加7.5%。

二是部分专科、重点病种和手术诊疗质量稳中有升。从专科层面看，胸外科、心脏大血管外科和神经外科等传统高风险手术科室中低风险组死亡率分别从2013年的0.16%、0.15%、0.14%下降至2016年的0.06%、0.11%和0.04%。大家可以看到下降的幅度非常明显。而从重点病种和手术层面看，消化道出血、慢性阻塞性肺疾病、脑出血和脑梗死等16个监测的重点病种和颅脑手术、心脏瓣膜置换术13个重点手术诊疗质量指标稳中向好，其中，16个病种住院患者死亡率呈持续下降趋势。

三是临床合理用药水平不断提升。以抗菌药物为例，我国门诊抗菌药物使用率从2010年的19.4%下降到2017年的7.7%，下降了11.7个百分点。住院患者抗菌药物使用率从2010年的67.3%下降到2017年的36.8%，下降了30.5个百分点。细菌耐药趋势总体平稳。

四是医疗服务效率有所提升。2017年三级和二级医院平均住院日分别为9.8天和8.7天，较2016年分别下降0.3天和0.1天，实现5年连续下降。

“一降”

“一降”是住院患者死亡率持续下降并稳定在较低水平。三级公立综合医院住院患者总死亡率由2014年的0.74%下降至2016年的0.67%，实现连续3年下降。