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爱出汗是病吗？

2018年06月11日11:14 来源：人民网-生命时报

客户端读者黄女士问：我今年23岁，和我母亲一样，多汗且有狐臭。12岁做过两腋下汗腺切除手术，现在也一直很爱出汗，背部、胸口、大腿等都爱出汗，且有汗斑形成，会不会是切除过汗腺的缘故？还是有什么疾病没有被发现？

北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞解答：出汗是人体调节体温的正常功能和方式。如果患者在炎热、运动、紧张时正常出汗，则不需治疗。如果紧张、激动甚至平静而凉爽时仍有过多的汗液产生，则属于多汗症，与腋窝手术无关。首先应找到导致多汗症的原因，有目的地治疗。多汗症可分为原发和继发两种。其中原发性多汗较常见，除受紧张、兴奋等情绪变化影响外，还与遗传有一定关系。少数患者在头面部，多数在手、脚以及腋窝处，出现对称而非单侧的出汗过多，睡着后症状缓解。其缓解方法是避免紧张、焦虑等情绪,必要时口服抗焦虑药；使用含明矾、四氯化铝等成分的非处方止汗产品；严重者可遵医嘱口服抗胆碱能药物。A型肉毒杆菌毒素局部注射是一个较新的方法，一次治疗可维持4~6个月。

(责编：李轶群、许晓华)


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