出汗能排毒？切莫舍本逐末

出汗排毒、敷面膜排毒美颜……这些被爱美人士口耳相传的“美丽传说”，究竟靠谱吗？记者请教了中山大学附属第三医院皮肤科郑跃副教授。她指出，出汗排毒有一定道理，却不是人体排毒的主要渠道，敷面膜更是一柄“双刃剑”，用得不好的话，护肤不成反而变毁容。

最主要排毒途径是尿液

“出汗真的可以排毒吗？”郑跃指出，其实，汗液可以排出人体体内一小部分的代谢毒素。“但是，如果完全依靠出汗来进行排毒，是不靠谱的。”她指出，人体产生的代谢产物，也就是民间所说的“毒素”，主要通过三个途径排出体外：尿液、粪便和汗液。其中，最主要的排毒途径是尿液，其次是粪便，汗液所占比例很小。因此，如果想要通过出汗来排出体内代谢产物，其实是非常微量的。

如果按照民间的观念，和出汗相比，良好的肾功能、胃肠消化功能其实才能更有效地排出代谢产物，避免“毒素”在体内积聚。郑跃指出，多出汗未必是好事，反而可能导致体内电解质紊乱，有时还是一些疾病的表现。

敷面膜可以保湿排毒？

有些美妆博主传授的“护肤秘笈”称：“敷面膜可以保湿、排毒。”广州日报全媒体记者获悉，有不少爱美女士不仅每天临睡前敷一张面膜，对于一些高价面膜，为了追求“皮肤水润有弹性”的效果，还会不顾“敷15分钟”的产品说明，一敷就是一整晚。

“敷面膜，可以提高皮肤的含水量和吸收量，可以起到保湿、美白的效果。”郑跃指出，但敷面膜讲究的是“适度”，有时“过犹不及”。

如果过高频率、过长时间地敷面膜，例如不按照产品使用说明的要求，延长使用时间，就会造成皮肤角质层含水量过高。而在高含水量的状态下，皮肤屏障也会变得脆弱，对于外界环境不利因素，例如污染物质或者微生物感染的抵抗力，也会随之减弱。

护肤根本之道在于健康

很多女性都想知道，这世上究竟有没有“最经济简便的护肤秘笈”。郑跃表示，其实，要想拥有长时间的美丽肌肤，根本之道在于身体健康，在此基础上， 要保证皮肤的健康。

而要让皮肤健康，不可舍本逐末。最基本的原则包括有合理的饮食、充足的睡眠和坚持的运动。在使用护肤品时切忌盲目和过量，要讲究“科学护肤”。

“科学护肤有三个原则：温和清洁、保湿修复和坚持防晒。”郑跃说，科学护肤在于持之以恒、细水长流，莫寄望于“一夕之间变美丽”的护肤神话。（全媒体记者任珊珊 通讯员周晋安）