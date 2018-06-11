上班族的痛苦怎么解？骨科专家支招解疼痛

腰酸背痛颈椎疼，现如今已经成为各个年轻上班族的标配了，随着工作方式与生活方式的改变，脊柱疾病正在呈逐年增多并逐渐年轻化的趋势，大多数上班族的脊柱存在着不同程度的问题。

脊柱问题会引起颈肩痛、腰腿痛，还可以引起心律失常、头痛、眩晕、胃痛、腹泻、血压增高等，使得越来越多的上班族饱受着亚健康之苦。6月13日（周三）下午14:30，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主任海涌进行科普直播，并在线解答广大网友关于脊柱侧弯、后凸以及各种颈椎腰椎病的相关问题，千万不要错过！

专家简介：

海涌，主任医师、教授，留美博士后，博士生导师，现任首都医科大学骨外科学系主任、首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主任。

擅长：从事脊柱外科30余年，擅长各种脊柱侧弯、后凸以及各种颈椎腰椎病的治疗。

出诊时间：周一上午

为啥颈椎病偏爱上班族？

颈椎病是指颈椎间盘退行性变，以及继发性椎间关节退行性变所致脊髓、神经、血管损伤而表现的相应症状和体征。如今电脑的普及，上班族长期在电脑前久坐，由于长期坐姿的不正确，导致肌肉、软组织产生疲劳，从而造成颈椎超负荷的承重，日积月累，反复的劳损，最终发展成颈椎病。

腰椎间盘突出症无法直接确诊？

现如今，没有一项检查能直接诊断腰椎间盘突出症。医生需要对患者进行详细的病史采集和临床体格检查后，要结合相关检查结果，如CT检查、MRI检查、脊髓造影检查等，最后进行诊断。

夏天吹空调也会造成颈椎病？

炎炎夏日，空调便是如今最炙手可热的消暑神器，但空调也是造成颈椎病的罪魁祸首之一。颈部肌肉遭受空调冷风的突袭，长时间受到刺激，从而诱发颈椎病。所以在夏日空调房中，应避免空调直吹颈部，或者披一件衣服以免颈背处受凉诱发颈椎病。

如何提问和收看直播：

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