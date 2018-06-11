小孩行为举止怪异 当心是“抽动秽语综合征”

在门诊，经常会碰到家长带着孩子焦虑地看医生说：“您看我们这孩子，整天挤眉弄眼、行为举止怪异、还会发出奇怪的声音，甚至骂脏话，这到底是哪里出了问题？”空军军医大学唐都医院神经外科王学廉教授表示，其实，这种疾病被称为抽动秽语综合征，该病年发病率为2-3/10万，至今原因尚不明确，起病年龄通常在在2-15岁。

孩子的言行 并不是自己的本意

对于抽动秽语综合征的临床表现，王学廉教授介绍患儿会有抽动、秽语、秽行等表现。首先，患儿会做出眨眼、努嘴、做鬼脸的动作，嗓子发出“吭吭”声或其他的怪声。动作时轻时重，紧张时加重，入睡后消失。一个动作持续几周到几个月后会自动消失，中途会有几个月完全正常的间歇期，随后又会出现新的动作。

其次，患儿的抽动时间在持续半年之后，喉部抽动改为念念有词，别人听不清，自己也不知道说的是什么，继而出现明确的污秽的语言，往往是几个固定的令人讨厌的词，不由自主地由嘴中冲出，先是轻生谩骂，逐渐变成高声谩骂、喊叫。其实这些词与本人意愿无关。

另外，患者在日常生活中会比较冲动、急切、不能等待，恶语伤人、违纪、损人不利己。患有抽动秽语综合征的孩子会不受身边人的待见，他的表现屡屡触犯同学利益，而他会为了缓解自己的孤立感，频频挑逗同学，以秽行来发泄自己，如此恶性循环。最后，患儿的秽行延续为对立情绪，表现为任性、不服管教，经常暴怒，与成人主要是父母及老人对抗、争辩，强词夺理，无视学校纪律及秩序。

抽动秽语综合征

对孩子发育影响深远

王学廉教授指出，因为抽动和不自主发声导致患儿注意力分散，眼睛很难盯在书本上。有些患儿上课时努力控制自己的发声抽动，不能集中注意力听老师讲课。患儿学习成绩一般较差，遭受同学和老师的歧视或嘲笑，越发不喜欢上学，甚至厌学、逃学。

4～12岁是儿童自我意识形成、从自然人向社会人发展的重要时期，如果在这一阶段经常受到家长责骂、老师批评或同学嘲笑，会对儿童心身发展产生巨大伤害。抽动综合征患儿如得不到及时、有效地心理干预，不但难以建立自尊和自信，无法形成健全的人格，而且很容易产生反社会心理，部分患儿到了青少年时期会发展成为品行障碍。

如果患儿得不到及时有效地治疗，特别是抽动得不能控制，会严重影响他与同伴的交往，产生自卑感、社会退缩、行为不成熟、社交障碍、口吃以及品行纪律问题，严重影响他们的社会交往和人际关系。

非药物+药物

对症治疗是关键

抽动秽语综合征的治疗，主要分非药物治疗和药物治疗。非药物治疗包括心理行为疗法、教育干预、神经生物反馈和脑深部电刺激等。药物治疗可以服用硫必利、哌迷清、舒必利等第一线药物，还可以用氟哌啶醇、利培酮、奥氮平、托吡酯、丙戊酸钠等第二线药物。

对于一些药物难治的抽动症患儿，还可尝试重复经颅磁刺激、经颅微电流刺激、脑电生物反馈等神经调控疗法；对少部分症状特别严重，经上述常规治疗无效者，可考虑脑深部脑刺激治疗。脑深部电刺激术，又称脑起搏器，是在脑内特定的神经核团植入电极，释放高频电刺激，抑制了这些因多巴胺能神经元减少而过度兴奋的神经元的电冲动，减低了其过度兴奋的状态，从而减轻抽动症状。

王学廉教授最后强调，治疗时要去正规医院，医生根据患儿情况对症治疗。（张璐）