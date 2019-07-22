经常摔东西可能也是病

“一点不夸张，我4年摔坏了100多部手机。”近日，在空军军医大学唐都医院的病房里，25岁的陕西咸阳小伙子白某给记者看他手机内的照片，照片上是一堆破烂手机。原来，白某患了一种叫抽动秽语综合征的疾病。

该病在白某身上主要有两种表现，一是经常不自主、毫无征兆地大喊一声；二是经常毫无理由地将手上的东西使劲摔出去，比如扔手机。4年来，这两个症状由轻到重，发作越来越频繁，各种药物治疗均未收到明显效果。今年6月初，白某住进唐都医院神经外科病房。经详细检查评估后，该科王学廉教授为其主刀进行了脑深部电刺激手术。

近日，白某到唐都医院为植入体内的脑起搏器开机。医生用无线遥控在白某胸前操作开机后，经过一系列的参数调整，白某原本“无处安放”的肢体一下子安静了，并且不再发出怪叫声。住院两天，他再也没有出现摔东西的动作，“感觉自己终于是个正常人了”。

王学廉介绍，抽动秽语综合征是多发于儿童、青少年的一种神经精神疾病，其特征为不自主的、突发的、快速重复的肌肉抽动，通常早发症状为眨眼、噘嘴、耸肩等，之后逐渐发展到四肢和躯干，可出现一侧投掷运动、踢腿等。在肌肉抽动的同时常伴有暴发性的、不自主的发声和秽语，如咳嗽声、猫狗怒吼声等。患者出现这些症状时主观意识清楚，但是自己无法控制，目前该病病因尚不明确。

“针对抽动秽语综合征，现在主要是进行阿立哌唑、氟哌啶醇等药物治疗，经多种药物治疗无效的难治性病例可以尝试脑深部电刺激术，效果因人而异。另外，这种疾病需要早发现、早治疗，若发现孩子有不正常的做鬼脸动作、清嗓子的声音，或者喜欢摔东西，就要多加警惕，及时到医院神经科检查。”王学廉提醒。