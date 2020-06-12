儿童抽动症的治疗与调护

每个孩子都是上天派给每个家庭的“小天使”。爱动、爱玩是他们的天性。但有的孩子会常表现出频繁地眨眼、摇头、耸肩、清嗓声等，这些现象很可能是儿童抽动症的症状。儿童抽动症是多发于儿童期的运动性或发声性肌肉痉挛，主要表现为不自主的、刻板的动作。近年来，抽动症的患病率呈现出上升的态势，引起家长们的重视。

儿童抽动症的病因是什么？有哪些治疗方法呢？家长又该如何护理该类患儿呢？2020年6月15日（星期一）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请国家卫健委儿童用药专家委员会副主任委员、中华中医药学会儿科分会名誉主任委员、天津中医药大学第一附属医院儿科主任医师马融教授进行视频直播，与您探讨儿童抽动症的治疗与调护。

专家介绍

主任医师，医学博士，博士生导师。天津中医药大学第一附属医院原院长，现任国家卫健委儿童用药专家委员会副主任委员、国务院学位委员会学科评议组成员、中华中医药学会儿科分会名誉主任委员、中华中医药学会儿童肺炎协同创新共同体主席、中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会主任委员等职。

擅长

以中医药治疗小儿脑系疾病为主要研究方向，擅长治疗儿童癫痫、多动症、抽动症等疑难病。

为什么现在小孩得抽动症越来越多？

抽动症的表现有哪些？儿童抽动的临床特征，除了我们经常提到的以儿童面部、手足以及身体上不由自主的抽动，同时伴有喉头异常发声，以及猥秽语言为特征的综合征候群外，还有些明显的特征，在日常生活中，其实不难发现患儿与其他小朋友的不同。

1、情绪激动，运动过多，疲劳过度或感冒等疾病都可能使该症状加重。

2、起码有半数以上的抽动秽语综合征患儿同时伴有多动症。

3、症状反复无常，自己无法控制。不仅影响学习及日常生活，而且遭人讨厌、耻笑或指责。

4、少数重症患儿有自伤行为，如咬手指、划破皮肤、击打身体等导致自己身体损伤以及挖鼻涕甚至放在嘴里等一系列不可思议的动作。

以上各组症状，有人同时出现，有人是先有一组症状，一段时间后换一组或加一组症状。抽动发作时意识清楚，可以自我短暂控制，入睡后减轻或消失，感冒、腹泻、疲劳、精神紧张或看电视时间过长时可加重或复发。

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重要提示：

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