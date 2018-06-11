受访专家：北京协和医院眼科教授 李 莹

由于演出需要，小美得长期佩戴隐形眼镜并化浓妆，因此得了干眼症。医生推荐小美接受了泪道栓塞治疗，很快就解决了眼睛干涩的问题。

长期看电子产品、佩戴隐形眼镜、眨眼少，或近期做过近视矫正手术、白内障手术等情况，都易患上干眼症。其常见症状是眼睛干涩、肿胀、有异物感、怕风、畏光等。它的治疗方法有滴人工泪液、玻璃酸钠、小牛血凝胶，佩戴硅胶眼罩、治疗性角膜接触镜等。以上方法对中重度干眼患者效果有限，若症状未缓解，就要植入泪道栓子，这种治疗被称为“泪道栓塞术”。

自然泪液通过泪小点和泪道进入鼻腔和咽喉部，它们就相当于浴室的地漏和排水管道。所以，传统的人工泪液仅能短暂缓解眼部不适症状，点眼药5分钟，有80%的人工泪液会通过泪小点流入鼻腔和咽喉。而泪道、泪点栓塞则是通过阻塞泪液流出通道，可使自然泪液及人工泪液在眼表面停留更长时间。治疗仅需几分钟即可完成，省去了反复滴人工泪液的繁琐。

泪道栓塞术有泪点、泪道栓塞两种。前者就是在人眼的泪点中放入一个芝麻大小的硅胶栓子，可随时取出，但易丢失。

泪道栓塞是指在泪道中放入一个软胶状塞体，材料无毒性，可最大程度避免对组织的刺激。它可通过长度缩短、直径增粗的自动调整过程，与泪小管相适应，十分稳定。根据材料不同，泪道栓塞有可降解型和永久型两种。可降解型采用的是可吸收材料，半年左右会被人体吸收，多用于近视术后干眼者、阶段性高频登台的演员、电脑族等。而重度或因化学伤害造成的干眼患者及长期受此困扰者，应选择永久型泪道栓塞。此外，由硅胶制成的泪点塞，亦具有永久功效。每眼有上下两个泪点，干眼、结膜炎可采用双眼泪道塞或泪点塞。根据患者情况，可选上下泪道都塞或仅塞一边。上下泪道都栓塞者，由于泪液都被截流于眼内，可能出现鼻腔干燥的症状。特别是系统干燥症患者，可能加重干燥。眼外伤、单眼手术等可选单眼泪道栓塞。

除治疗外，干眼患者还应少看电子设备，多吃富含维生素A、B1、C、E的蔬果等，保持健康生活习惯。（实习记者 赵珈吟）