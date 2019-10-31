眼睛干涩，切莫滥用眼药水“解渴”

入秋后，除了皮肤变得干燥外，眼睛也容易出现干涩现象。连日来，省会各大医院眼科门诊接诊的因干眼前来就诊的患者明显增多。

近年一项研究显示，年龄在30～40岁的人群中，超过20%的人患有干眼症，相当于平均每5人就有1人患有干眼症，70岁以上人群中患病率则高达36.1%。

长沙爱尔眼科医院角膜与眼表科主任王丛香提醒，随着天气变得越来越寒冷干燥，尤其是即将开启空调供暖，室内温度升高、湿度下降，环境引起的干眼症状将更为突出。因此，市民在秋冬季节更要注意护眼和用眼卫生。

案例 每天手机不离手引起眼睛干涩疼痛

32岁的小伍是一名公司职员，每天的工作几乎有7个小时面对电脑，他还是一名网游爱好者，工作之余手机不离手。今年以来，他经常感觉眼睛干涩，却没有引起重视，直到最近眼睛疼痛才来长沙爱尔眼科医院看门诊。经眼表综合分析仪检测显示，小伍患有严重的睑板腺功能障碍。

王丛香表示，睑板腺功能障碍是眼科比较常见的疾病，是指睑板腺堵塞、睑板腺腺体分泌物的性质或者量发生改变，进而引起眼干、眼涩、眼部炎症和眼表损害等为主要表现的一系列综合征，是蒸发过强型干眼症的主要病因。小伍的病因主要和长时间近距离用眼、长时间使用电子产品有关。

最近，38岁的李女士也感觉眼睛的干痒不适越来越明显，有时还感到疼痛并伴有面部抽动，已经严重影响到她的工作。情急之下，她来到长沙爱尔眼科医院求助，医生检查后发现她患上了螨虫型干眼。医生详细询问病史后分析，李女士患上干眼症与她长期化妆，却没有做好眼部清洁等不良生活习惯有关。

王丛香表示，干眼症患者的症状是视觉逐渐模糊，眼部有干燥感，会常有意识地眨眼。干眼症轻者影响用眼，如果不及时治疗，严重干眼可导致角膜组织干燥、融解、穿孔甚至失明。

分析 不良生活习惯是干眼症重要诱因

王丛香分析，生活中导致干眼症的原因很多，其中，不良的生活习惯是一个重要诱因。

一是过度用眼。人们专注地看东西时，眨眼的次数会明显减少，这就会影响眼睛的正常功能，如果用眼时间过长，眼部就会失去原来的湿润度，产生干涩、疲倦等不适症状。尤其是长时间使用手机、平板电脑等电子产品，非常容易导致眼睛过度疲劳，给干眼症带来可乘之机。

二是长时间佩戴隐形眼镜。隐形眼镜直接与眼表接触，它不仅会影响泪液的更新，增加泪液的渗透压，还会对分泌油脂的睑板腺造成机械性磨损，从而导致干眼的发生。特别是佩戴隐形眼镜时间过长，比如每天超过8个小时，更会增加干眼症的发生风险。

三是经常化妆。女性干眼症的发病率比男性高，跟女性经常化妆有一定关系。涂睫毛膏、画内眼线或纹眼线都可能妨碍睑板腺正常分泌油脂，从而导致干眼。

另外，长期服用一些药物，如有些降压药、精神安定类药物，滥用滴眼液等，可能影响泪液的正常分泌。环境干燥、高温、风沙天气等因素，也会加速泪液的蒸发，导致干眼症的发生。

警惕 滥用眼药水反而导致眼病

作为一名IT从业者，刘先生每天至少面对电脑、手机在10小时以上。入秋后，觉得眼睛干涩感加重，经微商的推荐，他购买了一瓶“网红”眼药水，据说“润眼效果很好”。刚开始使用时，他确实感觉眼睛很清爽，眼睛疲劳的情况也缓解不少。刘先生如获至宝，每次感觉到眼睛不适，就滴上几滴。可是，他渐渐发现，使用眼药水的次数越来越多，如果不用的话，眼干、眼疲劳的程度比过去更严重。

“干眼症的类型、程度不同，用药也不相同，缓解干眼症状一定要在眼科医生的指导下用药。”王丛香介绍，目前用于干眼的药物主要有三类：一类是人工泪液，就像口渴了要喝水一样，人工泪液仅给眼睛补充水分，却不能治疗干眼的病因，如果是轻度干眼，大多只要补充一些人工泪液就可以；第二类是抗炎药，中度干眼会引起眼表的炎症，一个表现是眼睛发红，医生检查时可看到角膜有轻度点状染色，这时除了补充人工泪液外，还需要短期使用抗炎药；第三类是免疫抑制药，用于重度和极重度干眼，需要专科医生开具处方。

王丛香特别强调，大多数眼药水含有防腐剂，有的含有激素等成分。长期使用含有防腐剂的眼药水反而容易引起药源性干眼，或者角膜睑缘炎等眼部疾病；如果长期使用含有激素的眼药水，还可能引发青光眼等严重眼病。

提醒 对付干眼症需要防治两手抓

王丛香提醒，干眼症很难在短期内治愈，既容易误诊，治疗难度也比较大。患者应该选择正规医院的专科，给医生提供有效信息并配合检查，找出真正病因并对治疗的长期性有心理准备。

针对睑板腺功能障碍的干眼症患者，治疗方式包含物理治疗法和脉冲光治疗法。光润脉冲光治疗法是目前疗效最好的一种，可以封闭眼睑周围异常毛细血管，减少新生血管形成，辅助除蠕形螨，降低睑缘细菌载量，同时减轻炎症反应；脉冲光产生的热量可以熔解软化睑酯，更好疏通睑板腺，提升“油”的质量，再结合雾化、冷敷、按摩等手段疏通睑板腺管，有效改善眼部环境。针对螨虫型干眼，需针对螨虫的特点对因治疗，目前业内公认的除螨药物有茶树精油、甲硝唑等，配合治疗睑板腺功能障碍的强脉冲光治疗，效果会更好。

王丛香还强调，干眼症必须防、治两手抓，在医院的治疗之外，患者还需要改变不良习惯，维护良好的生活环境。主要需在生活中注意以下几点：

养成良好的用眼习惯。不要过度用眼，操作电脑30分钟后，休息3至5分钟，显示器的亮度不要调得过高，调整好显示器与眼睛的距离和角度，让视线俯视。

保持充足睡眠，清淡饮食，远眺，多在绿色植物及树木间行走，注意环境卫生等。

保持空气湿度。少接触风沙、烟尘等环境，不要吸烟，空调和风扇不要对着眼睛吹，空调房放置加湿器，或在座位附近放置清水，以增加周边的湿度。

适当运动。体育锻炼可促进血液循环，增加眼部的血液供应，改善泪腺代谢，对缓解干眼症状有一定的帮助。