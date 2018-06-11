水果不能当饭吃，营养不均衡，还会伤肠胃！

受访专家：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 刘爱玲

早上吃一个苹果或香蕉，中午来一小盆樱桃，晚上啃半个西瓜……夏天到了，很多人把水果当饭吃，有人是因为食欲不佳，也有人是为了减肥。然而，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员刘爱玲告诉《生命时报》记者，虽然水果营养丰富，但过量食用或拿来代替正餐，对身体无益，甚至会损害健康。

第一，导致营养不良。新鲜水果的含水量一般为70%~90%，碳水化合物含量为5%~30%，同时含有一定量的维生素C以及钙、钾、镁等矿物质和膳食纤维。另外，大部分水果还含有机酸和生物活性物质，如单宁和多酚类化合物。研究显示，适量吃水果可降低心血管疾病、成年人肥胖与超重及消化道癌症的发生风险。但因大部分水果人体必需的蛋白质、脂肪含量较少，如果长期用来代替正餐，会造成营养不良，甚至导致贫血等疾病。

第二，损害肠胃。在炎热的夏天，冰镇西瓜成为很多人的晚餐。然而，西瓜等水果本身就属于生冷食品，如果空腹吃太多冰镇的，很容易让胃肠道等消化器官突然受到刺激，出现收缩、痉挛，引发胃痛。长此以往，易患上胃肠疾病。

第三，能量摄入超标。适量吃水果，有助降低肥胖发生风险，但过量或直接拿水果当饭吃很可能会导致能量超标。比如，市售西瓜的糖分含量大约在7%~8%，甜的甚至能到10%以上。按8%来计算，500克西瓜瓤含糖40克，1公斤瓜瓤中的糖分达80克以上，相当于吃一碗米饭的碳水化合物（100克大米含约77克碳水化合物）。一个中等大小的西瓜就有8~10斤重，一次吃掉半个西瓜，相当于吃一碗甚至两碗米饭。如果拿香蕉、榴莲、荔枝、牛油果等高能量水果当饭吃，则能量摄入更多。

刘爱玲指出，虽然把水果当饭吃不可取，但天天吃适量水果对健康则非常有利。《中国居民膳食指南（2016）》指出，健康成年人每天摄入200~350克新鲜水果比较适宜。一般一个中等大小的富士苹果去核约200克，一根香蕉去皮后约 120克，一个橘子去皮后约 150克，一个猕猴桃去皮约100克。建议健康成人一天可吃两三种水果，每天轮换着吃，并根据其重量自由搭配。

此外，刘爱玲建议，吃水果应尽量选择当季的新鲜水果，时间可根据具体情况调整。如果早餐质量不高，可在早餐加些水果；如果想控制体重，可在餐前吃，以减少进食总量；如果胃肠不好，宜在饭后少量食用；若在两餐之间吃，既可当零食，又能补充水分和营养，对健康大有益处。糖尿病人不宜在餐后吃水果，以免血糖升高太快，可在两餐间适量吃些低糖水果。（特约记者 张 艳）