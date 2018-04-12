“两全其美”做好慢病管理  乳腺癌患者生育不再是禁区

2018年初国家癌症中心发布的数据显示，乳腺癌仍是威胁中国女性健康的主要恶性肿瘤，发病率呈现快速增长、且年轻化的趋势。

对于那些仍在生育年龄的女性而言，患乳腺癌后是否还可以再生育？患乳腺癌后妊娠对生存期是否会带来负面影响等等，都成为在疾病治疗之外的另一关注焦点。

医学界的传统观点认为，确诊为乳腺癌后妊娠会刺激激素依赖型乳腺癌患者的复发，因此绝大部分有乳腺癌病史的女性怀孕后会被建议终止妊娠。

在日前召开的“浙江省乳腺癌全方位全周期管理论坛”上，省内著名乳腺癌专家联合多位心血管、妇科、精神心理科等跨领域专家围绕乳腺癌治疗现状与挑战展开研讨。与会专家一致认为，现阶段乳腺癌治疗已迈入慢病管理时代，对于乳腺癌的治疗应着眼于患者整体健康，建立覆盖早期预防及高危筛查，急病期多学科规范化诊疗、慢病期跨学科管理乳腺癌伴随疾病，通过急慢分治、多学科全程规范治疗、跨学科全方位健康管理，多方共同努力协作促进患者预后，以利于患者回归正常生活。

“国内部分大城市的乳腺癌治疗水平已赶超发达国家，与全球同步进入探索乳腺癌慢病管理新策略的前沿阶段。”浙江省肿瘤医院院长助理肿瘤内科主任王晓稼教授指出：“联合跨领域力量解决乳腺癌慢病治疗阶段出现的血脂、骨安全、心理健康等伴随疾病，为患者带来更多的健康生存获益，最终实现治愈，构建以患者为核心的乳腺癌‘全方位、全周期’健康管理成为提升预后和生存水平的关键。”

就广大年轻患者所关心乳腺癌妊娠及生育能力问题，王晓稼教授提出“生育已不是乳腺癌患者的禁区，就目前的临床数据来看，早期乳腺癌患者经治疗后2~3年之内，只要预后良好，可以放心生育”。

大量乳腺癌患者在慢病治疗期要接受长达5~10年的内分泌治疗，浙江大学附属第二医院肿瘤外科主任邓甬川教授从肿瘤学角度提醒患者，“临床循证表明，乳腺癌后怀孕并不增加复发的风险，但患者在怀孕期和哺乳期务必停止正在进行的治疗，防止药物致畸作用。”

浙江大学附属妇产科医院张信美教授强调“健康的女性才具备生育健康宝宝的基础，因此医生与乳腺癌患者之间应有充分沟通，综合考虑病情发展、乳腺癌伴随疾病等对患者生育能力的影响，判断怀孕时机。”

包括内分泌治疗在内的乳腺癌治疗手段可能对患者带来血脂、骨安全、乃至精神心理方面不同程度的影响，甚至造成伴随疾病影响整体健康水平。

省内著名心内科专家分析指出，乳腺癌治疗会降低雌激素水平，远期增加心血管事件风险。乳腺癌“全方位、全周期”健康管理落实到心内科的跨领域诊疗，应对乳腺癌患者的血脂水平进行规范化评估，加强预防可能发生的血脂异常，这对于提升患者整体生存水平，特别是远期的生存质量意义重大。

乳腺癌专家联合跨领域专家共同倡议，以相关指南为依据，通过患者、家庭与多学科医生的共同努力实现乳腺癌“全方位、全周期”健康管理，促进患者疾病预后与整体健康水平“两全其美”，早日回归家庭和社会。（记者 张冰清 通讯员 金薇薇）