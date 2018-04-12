呼吸道疾病高发  儿研所呼吸内科开小夜班门诊

天气忽冷忽热，孩子较易发生感冒，内蒙古妇幼保健院儿科医生王育民表示，最近气温变化大，有的家长看天气热了就给孩子换单薄的衣服，可没想到下午就可能变天了，但却未及时给孩子添加衣物，又是换季时节，儿童呼吸道管腔狭小，呼吸道黏膜较薄，易受天气变冷刺激，症状基本都是发烧、咳嗽等，病情严重的就成了肺炎。

“可以说，儿童肺炎一年四季都是多发病，但是最近因为气温不稳，明显感觉这两天就诊人数多了起来，有时候一天接诊超过100人，比平时多出20%，如果未来几天气温还是忽高忽低，就诊患者人数可能还会增加。对于上呼吸道感染患者，轻微的，建议吃药治疗;对于肺炎、支气管炎患者，建议及时就医。”内蒙古医科大学附属医院儿科主任杨光路说。

想带孩子到儿研所看呼吸内科、神经内科的家长，不用再请假赶着工作日白天去医院了，这两个科室将开设小夜班门诊和周末门诊。

儿研所呼吸内科和神经内科开小夜班门诊出诊时间为每日17时至22时，周末门诊出诊时间为8时至17时。每天15时30分，京医通微信挂号平台上，儿研所会放出当天“综合内科、呼吸内科、神经内科”小夜班的号源，直到20时前，家长可以通过手机预约当天的小夜班门诊。小夜班和周末门诊，有部分检查项目不开展。

呼吸内科主要诊治的疾病包括呼吸道感染性疾病，包括各种肺炎、毛细支气管炎、肺不张等;小儿咳嗽、小儿感冒、小儿哮喘、小儿支气管异物、间质性肺疾病、支气管哮喘及喘息性疾病等呼吸系统疾病;小儿睡眠呼吸障碍阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

此外，神经内科还开设小夜班门诊和周末门诊，主要诊治的疾病包括各种惊厥性疾病的病因诊断及治疗;脑性瘫痪及智力低下的病因诊断及确诊后的治疗;注意力缺陷—多动障碍、抽动症诊断及治疗;部分神经肌肉病临床、基因诊断及治疗;部分代谢性疾病的临床、基因诊断及治疗;神经—感染性疾病的诊断及治疗(脑炎、脑膜炎、感染性神经根炎);儿童睡眠障碍诊断及治疗(发作性睡病、入睡困难、夜惊、梦魇、梦游);儿童学习困难的病因诊断及治疗。



