首儿所增开小夜班门诊 可提前7天网上预约挂号

8月21日，首都儿科研究所附属儿童医院（以下简称“首儿所”）的22个专业科室全部增开小夜班门诊。据首儿所相关工作人员介绍，该门诊一经开设，就吸引了广大患儿家长的关注和欢迎，开诊5天共接诊1114人次。

首儿所门诊部主任牟京辉表示，“随着北京市中小学生陆续开学返校，进入秋冬季后呼吸道感染类疾病和秋季腹泻患儿的逐渐增多，选择夜间就诊的人数将会明显上升。”

“为全力做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，严防发生聚集性疫情，我们决定增开小夜班门诊，通过延长门诊时间弥补医疗空间的不足，增强医疗服务供给量。”首都儿科研究所党委书记刘中勋坦言，通常情况下，医院会采取“专业整合”的方法开设夜间门诊，这样利于节约人员成本，提高工作效率。但在疫情防控常态化的前提下，要尽可能分流病人，减少人群聚集，所以采取了“精准管控”的方法，在保证现有门急诊出诊医师数量的基础上，将小夜班门诊从过去的耳鼻喉科等5个科室增加至22个，覆盖了全院所有专业科室。

“有的科室一个晚上或许只有几名患儿就诊，但也都增开了小夜班门诊，就是为了避免患有不同疾病的患儿混在一起就诊，从而减少交叉感染。”刘中勋还表示，为满足不同人群的就诊需求，保障患儿能够得到快速有效的诊治，各科室的医生和护士全部利用晚上业余时间提供医疗服务。

据了解，首儿所小夜班门诊实行非急诊全面预约，接诊时间为周一至周日的17:00-21:00，各级别医师均安排出诊，而且每个科室每周至少提供2个特需门诊号源。每个科室都配有一名医生和一名护士为患儿提供诊疗服务，就诊需求量大的科室，如皮肤科，则有两名医生同时出诊。患者可以于每天15:00-20:00，通过“京医通”微信平台预约7天的号源，预约成功后，在就诊当日20:30前到医院完成取号后到科室就诊。出生年龄在90天以内、没有上户口的患儿可以通过“首儿APP”预约到新生儿内科、普通（新生儿）外科和内科综合门诊的号源。

此外，牟京辉提醒广大家长朋友，要注意少带孩子到人多拥挤的公共场所，到医院就诊时要戴口罩、勤洗手，做好防护措施。另外，家长也可以通过首儿所互联网医疗，实现线上复诊、开具处方、送药到家的全流程诊疗服务。