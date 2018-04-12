顶花带刺黄瓜涂过避孕药？假的!

天气逐渐转热，黄瓜成了不少家庭餐桌上的家常菜。不过，在网络、朋友圈上流传着一种说法：“顶花带刺”的黄瓜和长得弯曲的黄瓜使用了雌激素或避孕药，会导致儿童早熟。这种说法靠不靠谱？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅告诉记者，黄瓜出现“顶花带刺”是因为使用了对人体无害的植物生长调节剂，与避孕药等动物激素的作用机理完全不同，消费者可以放心食用。

黄瓜“顶花带刺”与避孕药无关

朱毅告诉记者，黄瓜的花基本上是雌雄同株异花，可以不经过授粉、受精而结果，这样的“单性结实”就会长出“顶花带刺”的黄瓜。但有时候，受气温、光照等因素影响，黄瓜植株生长较弱，生长缓慢，黄瓜自身的内源激素不足会导致坐果率低，影响产量。因此，农户会在开花当天或前一天用植物生长调节剂如氯吡脲来涂抹花柄，以刺激黄瓜生长结果。

朱毅表示，植物生长调节剂针对植物起作用，与动物避孕药在结构、作用靶标和机理方面完全不同。“避孕药无法促进黄瓜结果，农户完全没必要使用”。

至于黄瓜的形状是直的还是弯的，跟避孕药更没有关系了。黄瓜的形状取决于黄瓜的品种、产地等因素，朱毅表示，形状的不同不会带来营养价值的差异。

植物生长调节剂对人体无害

那么，植物生长调节剂对人体有没有危害？朱毅表示，植物生长调节剂与动物激素完全不同，对人体生长发育自然无法产生影响。

根据我国《农药管理条例》，植物生长调节剂是按照农药进行管理的。我国对植物生长调节剂登记要求十分严格，登记前需进行大量科学试验，只有证明其对人体、动物及环境不会产生不利影响才获批准。只要按照标准使用，都是安全的。植物调节剂不仅在中国使用，在国外也被广泛运用。

记者了解到，目前，我国已登记允许使用的植物生长调节剂共有38种，其中有10种允许栽培黄瓜时使用，包括氯吡脲、赤霉素等。

“使用植物调节剂时，农户对剂量与浓度都有讲究，涂抹过多会导致黄瓜畸形，而畸形的黄瓜没有市场。”因此植物生长调节剂一般用量少、浓度低，加上多用于花期和坐果初期，有足够时间降解，待黄瓜成熟采收时，即使个别有残留，含量也微乎其微了。

广州多家超市黄瓜销量不错

随着天气回暖升温，“凉拌黄瓜”等菜式成为不少家庭餐桌上的家常菜。记者走访广州多家超市和菜市场发现，绿油油的黄瓜销量不错。

在高德置地的美思佰乐超市，记者看到，这里售卖的黄瓜多数头顶都带有小黄花，表面长了小小的刺，看上去非常新鲜。

“网上的传言不能信。”超市的售货员告诉记者，黄瓜近来卖得不错，消费者不会专门留意“有没有花”。不过，很多人会优先挑选长得比较直的，“看上去好看一点嘛。”而在东兴南路菜市场，多个摊位售卖的黄瓜多数无“顶花带刺”，弯的直的都有，也都有市民驻足购买。

对于市民来说，吃黄瓜时究竟削不削皮？朱毅表示，黄瓜洗干净后就可以吃，但如果想吃得放心一点，削皮再食用也无妨。（记者 陈泽云）