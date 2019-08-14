没想到真有“不孕不育”的食物？

不孕不育是典型现代社会病，尤其是久坐不动导致的男性精子数量和活力下降。但是，仍然有很多人把问题归结为环境不好、食品不安全。比如说，黄瓜用了避孕药，无籽葡萄用了避孕药，水产用了避孕药，就好像避孕药不要钱一样。其实，你吃的很多食物确实是“不孕不育”的，但和人的不孕症并没有关系。一起来看看这些东西你都吃过了吗？

自然界中的动植物最常见的是拥有两套染色体，又叫二倍体，比如人有两套共23对染色体。在生孩子的时候，父（精子）母（卵子）各拿一套拼在一起，新生命就诞生了，许多动植物的繁殖也是类似的方式。

但有时候，在物理、化学或生物手段的干预下，繁殖过程会出现意外，比如精子意外携带了两套染色体，而卵子带了一套，这样产生的下一代就有三套染色体，这就叫三倍体。

三倍体绝大多数情况下是“不孕不育”的，因为繁殖程序要求它拿出一半的染色体，而三套染色体怎么分成两份呢？

不能繁育后代的三倍体在自然界显然是要被淘汰的，但在农业生产领域，它却具有很大的潜力，现在很多美食就是这样产生的。

首先，由于三倍体无法繁殖，它可以“集中力量搞生产”，将所有营养和能量用于长身体。比如上世纪80年代首先在美洲生蚝实现了三倍体繁育，现在已经有30多种三倍体贝类，例如扇贝、鲍鱼、贻贝、珠母贝等。

三倍体生蚝不需要发育性腺，因此它们个头更大、长得更快、抗病能力更强。这意味着它产量更高、生长周期更短、经济价值更大，现在吃到的很多大规格生蚝就是三倍体。部分鱼类杂交也可形成高产的三倍体，比如草鱼和胖头鱼、鳊鱼杂交。

其次，三倍体因为不能繁殖，因此也避免了繁殖带来的“副作用”。比如虹鳟鱼在繁殖期肉质会变差，而且生长停滞、容易打斗导致生病、死亡。青海等地水库养殖的三倍体虹鳟生长旺盛，肉质不亚于正宗三文鱼，虽然不适合生吃，但煎鱼排品质很不错。

另外，三倍体还很环保，除了满足人们的口腹之欲，它无法和自然界中的物种形成后代，不会对生态平衡造成太大影响。已经在美国和加拿大批准上市的转基因三文鱼就是三倍体。

三倍体在植物中的应用其实更多，尤其是三倍体的水果，比如香蕉、葡萄、西瓜等。这些水果本来都是有籽的，为了改善口感才有了无籽西瓜、无籽葡萄，而香蕉如果不是三倍体，籽会多到没法吃的。

三倍体果树也会将更多的营养和能量用于生长，因此常常表现为枝条粗大、叶片宽厚、叶色浓绿、果实更大。

除此之外，三倍体育种也已经用于园艺植物、中药材等，对农民增收起到了积极作用。

除了三倍体，农业上还有一种更简单的“不孕不育”技术，那就是用植物生长调节剂。通常花的雌蕊需要沾到花粉才能形成果实，否则就会萎缩脱落。通过调节剂“欺骗”植物的花朵，让它以为自己受粉了，于是子房就膨胀形成果实。这种技术能显著提高农作物产量和质量，因此世界各国广泛用于各种瓜果蔬菜。

另外，这种方式得到的果实种子不发育或发育不良，但并不影响果实的营养、安全和食用性。

最后一句总结，怀疑不孕不育请去生殖门诊咨询医生意见，不要再疑神疑鬼地担心自己的餐桌安全。

文/钟凯（食品安全博士）