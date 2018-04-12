内向的人内秀 内向者的4个心理优势

目前的主流文化似乎更推崇外向性格，但我们也常常发现，那些内省、安静和懂得思考的内向者比自以为是、口若悬河、在社交中左右逢源的人更值得尊敬。心理学家米歇尔·加拉格尔在美国《今日心理学》杂志上总结了内向者的4个心理优势。

懂得朋友的质量重于数量。有研究显示，有深度的谈话比闲聊对一个人的心理健康能产生更为积极和长久的影响。芝加哥大学社会神经科学家约翰·卡乔波说：“一个人的内心充实感更多源于友谊的质量，而不是数量。”外向者朋友很多，但是时常发出“相识满天下，知心有几人”的感叹。相比之下，内向者的朋友也许不是很多，但他们的友谊一般比较深厚、牢固，所以内向者反而更少感到寂寞。

享受独处。外向者忙碌了一天后会去酒吧、约朋友来为自己充电，而内向者珍惜独处的时光，他们在安静中为自己增添正能量。当然，内向者也会外出，例如去健身房锻炼、去咖啡馆独自看书，享受做自己的事情。无论他们选择以何种方式与自己相处，那段宝贵的时光都会让内向者和内心对话、反思生活，让他们能更深地知晓“我是谁”。

三思而后行。在人际交往中，谨言慎行是将矛盾和误会降到最低的优秀品质。内向者一般都能倾听多于说话、三思而后行，且在剑拔弩张的矛盾面前保持平静。你也许觉得内向者“木讷”，但正是这种沉稳的性格让他们在和朋友的交往中保持了分寸。

如果你说话时口无遮拦，可以培养一个习惯：说话之前想一想你的这句话会带来什么后果。问问自己，“我能不能换一种方式来说这句话”或者“我的语气是否得体”。内向者有着深邃的洞察力，所以他们也许沉默寡言，但是言必有中，因此他们的意见和声音更容易受到他人的重视。

心灵手巧、精通业务。内向者“大隐隐于市”，他们能把大部分精力投入到自己钟爱的事业上，这让他们在工作中非但不比外向的同事做得差，反而常常更胜一筹。内向者会将社交需要的能量节省出来，更好地活在当下，从而有更充沛的精力完成那些对他们来说真正重要的事情。▲（孙开元）