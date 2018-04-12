随着人们保健意识的提升，中医药的应用也越来越多。煎好一碗汤药，成了很多患者或热衷于保健人士的必备技能。清代名医徐灵胎曾说：“煎药之法，最宜深讲，药之效与不效，全在乎此。”可见煎好汤药的重要性。不过，由于处方药味的不同，好的汤药也各有不同，或清冽或浓厚，或芳香或异嗅，但它们都有一个共同点，那就是：不能煎煳。煳了的中药不能治病，千万别喝！

煳锅是指药锅底部的药液变成糊浆状态，或变焦粘附于锅底，这时候整副药最好弃用，因为在药物煳化或炭化后，有效成分大大减少，而且其药性也发生了变化，可能会产生与原来完全不同的功效，对于所治疾病的作用也难免“南辕北辙”，甚至产生对人体有害的毒性物质。因此，如果不小心熬煳了药，就要倒掉重新来过。

那么怎样可以避免煳锅呢？第一，煎药前要彻底清除锅底污垢，以免煎煮时不洁物质粘附；第二，选择传热均匀的煎药锅具，如砂锅，有些锅具散热不均易使药物粘在锅底，容易造成煳锅；第三，煎煮过程中每隔十分钟就要搅拌一次，使药物受热均匀、有效成分溶出，并可防止黏性成分粘于锅底而煳锅；第四，盖锅煎药，如果采用文火煎药不加盖，就会出现上面的药材胀燥、下面的煳锅，加盖后可以避免这种情况；第五，煎法要正确，针对不同药物性质，使用不同煎熬方法。比如菟丝子、葶苈子、车前子等大都含有黏液质的药物与其他药材同煎易糊化，需事先用布包捆扎包煎；龟版胶等应烊化后冲服，饴糖则可直接冲服；第六，水分要充足，煎药时必须加入足够的水，水分缺乏时，可酌量添加续煎；最后，煎药的“火候”也很重要。如果煎药的时候火候过强，水分蒸发快，则很容易煳锅。一般是在未沸腾前用武火，至药液煮沸后再改用文火，这样既有利于有效成分的充分煎出，又可以保证不煳锅。▲