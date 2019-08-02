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煎药未必浓汁好

肖望重

2019年08月02日09:56 来源：人民网-生命时报

中药疗效好不好，与药证相符程度、药材质量及煎药流程等息息相关。其中，药证相符程度由医生掌握，药材质量由医院把关，只有煎药好坏是由患者决定的。生活中，很多人都认为药汁越浓，成分越多，疗效越好，事实却并非如此。

煎煮过程中，有效成分不断从药材中析出并溶解在水中，随着煎煮时间延长，水中成分不断增多，药液逐渐呈现饱和状态，成分析出就会慢慢减少，甚至停止析出。这时如果再继续煎煮，药液中有效成分不但不会增加，反而会使某些成分因长时间受热出现分解、挥发或吸附到药渣里，降低药效。此外，中药过度煎煮，会加重药汁的苦味，影响口感，脾胃虚弱或对苦味较敏感者服用后，甚至会出现恶心、呕吐等情况。

中药到底应煎多久？这由中药的功效和药材性质决定。一般药物在煮沸后再煎煮20~30分钟（第二次煎煮15~20分钟）即可；解表剂、清热剂、芳香类药物不宜久煎，因煎煮时间过长容易导致有效成分挥发，一般在煮沸后再煎煮15~20分钟（第二次煎煮10~15分钟）；滋补类药物因药材质地厚重，成分较难析出，可煮沸后用小火煎煮40~60分钟（第二次煎煮30~35分钟）。

如果方中有附子、川乌、草乌等毒性药材，以及石膏、牡蛎、龟甲、鳖甲等质地坚硬的药材，需先单独煎煮1~2小时后，再加入其他药物共煎。通过久煎，前者可降低药物毒性，后者可让有效成分完全析出。如果方中有薄荷、紫苏叶、砂仁、钩藤、徐长卿等药，则要在其他药料第一煎快到时间时，投入同煎5~10分钟即可。

(责编：李轶群、杨迪)


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