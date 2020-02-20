每天只让机器休息两小时（一线抗疫群英谱）

朱志国在中医药预防制剂前

1月23日凌晨，武汉宣布封城，九州通九信中药集团总经理朱志国成了第一批“逆行者”。在疫情爆发前，九信已经陆续在全国采购药材做储备，“但没想到疫情发展这么快。”朱志国说。

尤其是1月23日，湖北卫健委公布中药预防方之后，市场的需求一下上来了，“最开始一两天非常紧张，常备药材有一定库存，但有些药材库存只够一两天，那时真是发动了所有的采购员在全国各地加紧采购。”

当时全国很多地方开始陆续采取交通管制，武汉的车出不去，外边的车进不来，又赶上春节，供应商在过年，工人找不到，好不容易找老供应商凑齐了药材，又找不到司机往武汉送货；好不容易找到了司机，又面临重重关卡。“我们就到处找地方政府、防控指挥部开证明，或者一问到有返回武汉的车就协调带货。”朱志国说。

而让他印象深刻的，是有一次送药材的货车进不了城，打了市长热线，又打省长热线，告知当地这是给武汉治病救命的药，最后，当地政府高度重视，派了辆警车一路护送。

“这种采购经历从来没有经历过。”朱志国感慨道。

但采购药材才是第一步。从1月22日九信中药成立抗击疫情指挥部开始，朱志国的第一个任务是按照湖北卫健委提供的新冠肺炎预防方生产中药方剂。2月4日后，国家卫健委推荐的新冠肺炎治疗2号方和3号方的煎制配送任务也落在了九信。朱志国要带领140多人的团队保证武汉5个区的隔离点和7个方舱医院病人能按时喝上中药。

一开始没那么多员工复工，朱志国和同事们就身兼多职，既当配药师又当煎药师，还开着私家车去隔离点和方舱医院送药。“第一次去隔离点送药，我们只有两套防护服和护目镜，我就让给了同事，自己壮着胆子去送药。”说起那段经历，朱志国心有余悸。

现在，整个工厂白天黑夜连轴转，每天要生产六七万袋中药汤剂。截至2月18日，九信在全国的煎药中心，合计已经生产162.4万袋预防方汤剂以及21万袋治疗方汤剂。所有工人两班倒，白班从早上7时到下午6时，接下来的夜班会上到第二天凌晨5时。

“我们每天只给机器2个小时的休息时间。”朱志国说。