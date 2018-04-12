打胰岛素视力会下降吗

广东读者杨女士问：我今年68岁，最近体检发现血糖高达15.2毫摩尔/升，医生建议先用胰岛素把血糖降下来。结果打胰岛素一周后，血糖是下来了，却出现了视力问题，看东西很模糊。请问这是打胰岛素导致的吗？以后还能打吗？

中山大学第六附属医院眼科博士杨筱曦解答：许多患者血糖很高，自己却不知道，此时眼睛里的液体是高糖的，光线透过产生的折射作用造成度数改变，相当于近视度数减小。患者习惯了在这种状态下看东西，经过胰岛素治疗，血糖明显降低、眼内液体浓度下降，眼睛度数随之改变，患者就会不适应，感觉好像视力下降了。还有部分患者控糖初期血糖波动太大，也可能视物模糊。无论是哪种情况，都不是注射胰岛素引起的视网膜受损，不必担心和焦虑，等眼睛逐渐适应后，视力会慢慢恢复。建议您分别去内分泌科和眼科就诊，看是否需要调整胰岛素剂量，或做其他处理。

患者千万不要因为暂时视力波动就拒绝胰岛素治疗，否则，长期高血糖状态会导致糖尿病性视网膜病变。糖友血液成分改变引起的视网膜毛细血管受损，会造成小血管渗漏，病变可表现为视网膜动脉瘤、出血斑点、硬性渗出及黄斑水肿等。广泛缺血会引起视网膜前出血及牵拉性视网膜脱离，造成永久性视力损失。糖尿病性视网膜病变是主要致盲眼病之一，需要糖友们高度警惕。

初诊糖尿病患者打胰岛素时，起始剂量切忌过大，应该在医生的指导下，逐渐增加剂量，随着血糖变化还要逐渐调整胰岛素剂量。糖友需要注意用眼卫生，切勿揉眼睛。