保险业加快全面开放进程

将提升我国保险业发展水平、增进中国消费者福祉

将能让外国企业和民众更多地分享中国经济增长的成果

人民网北京4月11日电 （记者曲哲涵）中国人民银行行长易纲今日在博鳌论坛发表讲话称，将加快保险业全面开放进程，放宽人身险公司合资企业外资比例至51%，3年后对外资持股比例不再设限；未来几个月内，允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务；放开外资保险经纪公司经营范围，与中资机构一致；年底以前，全面取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求。

数据显示，至2017年底，共有来自16个国家和地区的境外保险公司在我国设立了57家外资保险公司，《财富》500强中的外国保险公司均进入中国市场。外资保险机构市场份额逐步扩大，从入世之初不足1%增长到2016年末的5.19%。

作为我国金融业中开放最早、开放程度最高的行业，保险业17年来不仅完全履行了入世时的承诺，还主动张开怀抱，“超条款”向世界开放市场：比如，2012年，允许外资经营交强险等强制责任保险。又如，2017年11月，在国务院新闻办公室举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上，财政部副部长朱光耀宣布：3年后，单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例将放宽至51%，5年后投资比例不受限制。对这一超过入世承诺范围的开放措施，各方积极点赞。仅仅4个月后，改革开放顶层设计者再次对保险业的开放进程按下“快进键”。

专家指出，保险业进一步开放，利我，也利他。不仅能提升我国保险业发展水平、增进中国消费者福祉，也能让外国企业和民众更多地分享中国经济增长的成果。

中国保监会年鉴数据显示，2005—2013年，中国保险业保费累计增长362%，而同期全球为35%，美国、英国增长10%，日本为12%，欧洲为27%。发达保险市场特别是寿险市场，与中国相比增速很低，有些领域甚至趋于饱和。这种情况下，外资公司来华开展业务，能够给母公司创造利润，增加股东收益，为当地产业发展提供更多资金支持，间接带动经济增长和居民福祉增加。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 10 版）