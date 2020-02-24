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银保监会：保险业踊跃捐赠保险 累计捐保额11.58万亿

2020年02月24日16:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电 （许心怡）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，银保监会政策研究局副局长吉昱华表示，新冠肺炎疫情发生以来，保险业积极履行社会责任，踊跃向抗疫一线人员捐赠保险，截至目前全行业累计捐赠总计保额11.58万亿的保险保障。

吉昱华介绍，目前财产保险公司与疫情相关的理赔是2460万元，其中给一线医护人员的理赔是657万元。人身保险公司共赔付与疫情相关的出险客户795人次，赔付金额5174万元，其中属于赠险项目下的赔付3320万元，占比64%。涉及一线医护人员的赔付338人次，总赔付金额3078万元。

吉昱华表示，为切实保护被保险人利益，中国银保监会两次下发通知，一方面积极鼓励支持保险公司捐赠保险，并豁免了一些捐赠保险品种的限制；另一方面，切实规范保险捐赠行为，要求产品符合信息披露的要求，提取准备金、签订合同和出具保单，包括做好服务，特别是对捐赠的保单及时理赔。保险机构做出捐赠之后，切实遵守中国银保监会相关的规定，把捐赠保单视同正常的保单同样管理和理赔。

“在实践中也出现了一些问题，比如因为捐赠过程中受捐面积很大，一时联系不上受捐对象，也有投保单位不能第一时间把投保名单提供给保险公司，包括医护人员不能第一时间去签合同。”吉昱华指出，“对这些问题保险公司和相关方面要加强信息沟通和交流，同时银保监会也考虑实际情况放宽了相关监管要求，比如对一些保单可以进行一定期限的回溯。”

(责编：李栋、孙博洋)


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