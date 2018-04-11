二孩时代，随着高龄产妇增多，早产儿也相应增多。眼科专家提醒，早产儿一定要重视眼底检查，谨防视网膜病变。

厦门市儿童医院眼科杨晖主任介绍，临床上将胎龄在37足周以前出生的活产婴儿称为早产儿，其出生体重大部分在2500克以下，且器官功能和适应能力较足月儿差。早产儿出生时视网膜发育仍不完善，视网膜血管尚未充分生长到视网膜的周边。此时，在氧气等多种因素的影响下，视网膜容易出现新生血管，新生血管增殖牵引视网膜，引起视网膜脱离，需早期发现及时治疗，避免失明。

目前，医学界一致认为，胎龄和出生时的体重是早产儿视网膜病变的重要影响因素。胎龄越小，出生体重越低，早产儿视网膜病变的发生率越高，程度越严重。据统计，孕周低于34周，出生体重低于1500克，出生后有吸氧史的新生儿，其视网膜病变的发生率约为60%，孕期越短或体重越低者，其发生率更是高达66%-82%。其次，不合理的吸氧、多胎妊娠、孕妇在妊娠期间出现高血压或服用相关药物，以及胎儿的宫内感染等，都有可能增加早产儿视网膜病变的发生率。

杨晖主任介绍，早产儿视网膜病变的防治，重点是要早期筛查。目前主张出生体重小于2000克、出生孕周小于32周的早产儿和低体重儿，应在出生后的4周-6周或矫正胎龄32周开始进行眼底检查，并遵医嘱定期随访。（记者 楚燕 通讯员 康峥 厦童宣）