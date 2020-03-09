 北京同仁医院魏文斌：疫情期间眼科患者如何科学就诊

为助力疫情防控，“人民好医生”客户端特别推出“同舟战‘疫’诺守光明”系列访谈节目。2月29日，北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌教授进行线上直播时提出，疫情期间，眼科疾病患者应注意科学就诊。

受疫情影响，一般建议患者减少去医院的频率，对于眼科类疾病，魏文斌建议一些不太着急的情况，如近视眼手术、白内障手术等，可以待疫情得到控制后再前往医院。而对于眼外伤、眼睛发炎、突然的视力下降、青光眼发作、视网膜脱离等急重症情况，应该及时前往医院就诊，以免贻误最佳治疗时机。

对于中老年群体，很多患者都伴有高血压、糖尿病、动脉硬化等慢性疾病，这些都会对眼健康造成影响。比如糖尿病可以引起糖尿病性的视网膜病变，这些是失明的重要的原因。还有一些高血压、高血脂、动脉硬化，容易引起眼底的血管阻塞，造成视力减退。在疫情流行期间，大家应保持一个良好的情绪，减少对眼睛的刺激。同时还应注意血压、血糖的日常监测与控制，合理膳食，适当运动。对于已经确诊的糖尿病视网膜病变的患者，以及视网膜静脉阻塞的患者，还是要到医院进行复查，以便医生检查出血吸收的程度、有没有其他的并发症、有没有黄斑水肿、需要不需要进一步治疗等。

疫情期间前往医院就诊应注意哪些问题？魏文斌解答指出，一是要提前通过网络、电话等渠道进行预约，线上挂号。二是要做好个人防护，戴好口罩，做好个人清洁。三是配合医院体温检测及预检分诊，主动告知旅行史、人群接触史、有无疑似症状等相关信息。四是减少家属陪同，减少在医院的时间，及时离院。通过以上措施，减少交叉感染的几率，保障大家的健康。

眼睛的保护，是影响每个人全生命周期的一件事，最后，魏文斌也呼吁广大民众应加强重视，提高眼健康防护意识，学习掌握爱眼护眼的科普知识，呵护明亮双眼。