3天前的夜里，55岁的老张突然感到一阵剧烈的胸痛，赶紧吃了速效救心丸，可半小时后都没有缓解，家人叫了救护车迅速将他送到医院。入院后，医生为老张做了心电图等一系列检查，结合他的症状，初步诊断为冠心病、急性心肌梗死，但造影并未发现他的冠脉血管有狭窄。后来，医生给老张打上了硝酸酯类药物点滴，他的胸痛才渐渐消失了，诊断也修改为“冠状动脉痉挛”。由此可见，并非所有心梗都是由冠脉长斑块、变狭窄引起的。

没有冠心病，也可能发生心梗，常见病因如下：

冠状动脉痉挛，表现为胸闷、胸痛，体力活动或情绪激动时症状加剧，但做冠脉造影并无斑块或狭窄。平日活动不引起症状，但机体耗氧量增加时，冠脉供血相对不足，会引起心肌缺血，导致胸痛发生。

主动脉夹层，是极危重的胸痛急症，常表现为血压急剧升高伴有撕裂样胸痛，用药不能缓解。主要病变为主动脉及其重要分支血管内膜撕裂，形成一个假性腔隙，血液进入假腔就会压迫血管壁使其变薄，一旦破裂还会引发大出血，有致命危险。

川崎病，又称皮肤黏膜淋巴结综合征，是一种以全身血管炎为主的急性出疹性疾病。高发于5岁以下幼儿，表现为发热、皮疹、颈部淋巴结肿大、手足硬性水肿等。冠状动脉是川崎病损害最多的部位，发病时患者血小板激活、血液呈高凝状态，易形成血栓，从而导致急性心梗发生。

主动脉瓣狭窄、贫血、心动过速或心动过缓等也可导致心梗。日常生活中，若出现上述急症且未经正规诊治时，应尽早拨打120，等待救援。▲（记者 原 玥）