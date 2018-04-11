乳腺癌术后胳膊肿胀、抬不起怎么办？

受访专家/广州中医药大学第一附属医院乳腺科主任医师 童彩玲

乳腺癌手术后，特别是乳腺癌根治术后，患者不仅会因乳房缺失而感到自卑，部分患者还可能出现患侧胸壁感觉异常、患侧肢体功能障碍及上肢淋巴水肿等术后并发症，称之为“乳腺癌术后综合征”，直接影响患者的正常生活。那么，乳腺癌术后为什么会出现这症状？应该如何解决？广州中医药大学第一附属医院乳腺科主任医师童彩玲为读者进行解答。

Q1：为何术后胸部总感觉有蚂蚁爬？

A：随着皮下腺体广泛切除，患侧前胸部皮肤的感觉神经受到不同程度的损伤，因此，在乳房切除术后，多数患者会出现胸壁感觉异常。有些可能是胸壁刺痛，有些可能是烧灼感、麻木感、紧绷感，有些甚至可能有蚂蚁爬的异常感觉，所幸的是术后随着神经再生，这些不适的感觉会随着时间推移而有所缓解。

Q2：抬不起胳膊，不能梳头穿衣怎么办？

A：乳腺癌根治术后，因瘢痕挛缩，肩关节活动减少，再加上疼痛影响不敢运动，可出现患侧上肢功能的障碍。主要表现为患肢肩关节运动受限，直接影响患者包括梳头、穿衣、抬手等日常生活。因此，乳癌术后上肢功能锻炼的非常重要，乳腺癌术后功能锻炼持续时间应在6个月以上，前3个月尤为重要。

Q3：胳膊总是肿肿的怎么办？

A：乳腺癌腋窝淋巴结清扫后，由于上肢的淋巴及血液回流障碍，易引起上肢淋巴水肿。上肢水肿可在术后数天甚至数年后出现，肿胀部位往往在上臂，亦可在前臂或手背。术后经常进行上肢功能锻炼，避免上肢的感染可减少水肿的发生。

对于乳腺癌术后患侧肩膀疼痛、功能障碍，按照医生教你的术后功能锻炼操，循序渐进，每天进行患肢功能锻炼。若效果不佳，可以来医院局部理疗，对胸壁切口周围、腋窝部、肩背部和上臂等区域进行按摩，松解相关粘连；或者通过浮针治疗患肌，可缓解疼痛，恢复肩关节功能。此外，通过内服活血通络中药、双柏散等外敷，结合刺络拔罐以及手法按摩等方法，对消肿有一定效果。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）