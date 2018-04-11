年纪轻轻，谁悄悄偷走了你的满口好牙？

每个人都希望有一口健康美丽的牙齿，但在本应拥有一口好牙的年纪，不少青少年却满口牙都坏了，是谁悄悄偷走了他们的满口好牙？又应该如何避免这种情况的出现？南方医科大学附属口腔医院牙体牙髓科主任医师孙书昱和修复科副主任医师陈奕帆共同为你揭秘和支招。

二号偷牙大盗 吃甜食或喝碳酸饮料后不作清洁

南方医科大学附属口腔医院修复科副主任医师陈奕帆向记者透露，虽然遗传因素等与龋病的发生发展有一定的关系，但她在临床接诊时发现，近年来青少年龋病发病率较高，这一方面是因为口腔卫生习惯不好、保健意识薄弱，如喜食甜食或喜欢喝可乐等碳酸饮料而未及时刷牙清洁；另一方面，不少青少年养成不喜欢喝水而用可乐等碳酸饮料替代的习惯，这容易导致牙齿组织脱矿，发生酸蚀症，即俗称的“可乐牙”。“这个年龄段的孩子喜欢喝碳酸饮料和酸奶类食品，喝完后大多不注意清洁，长时间地暴露在PH值较低的酸性环境中，会造成牙齿酸蚀很厉害。”陈奕帆介绍。

孙书昱介绍，有一个19岁大学男生长得挺帅，可惜却是满嘴的“可乐牙”。这位男生的“可乐牙”牙齿釉质不均匀剥脱，表面粗糙，色素沉着，同时还因为靠近牙龈的牙颈部组织缺损，光滑度差，难以清洁彻底继而引起局部牙龈发炎，因为他刷牙刷到这儿会疼，就不刷或不仔细刷了。

对其治疗时需先做完根管治疗和系统牙周洁治后，再做牙套对牙进行保护，以避免牙齿继续受损而脱落。

专家提醒，因脱矿而引起的这类坏牙，往往是多颗牙同时发病，就诊时常见到一个孩子的多个牙面发生脱矿甚至已经形成大范围缺损或引起牙髓炎症状，有的症状严重的，比如牙表面粗糙，多处形成坑凹状缺损，或牙周炎严重而导致牙松动，或出现牙髓炎而需要根管治疗，往往费时较长花费较多，部分牙实在无法挽救的，年纪轻轻也只能拔除，再进行种牙来替代。

为什么青少年年纪轻轻牙却容易脱落？陈奕帆分析，除了上述不健康的生活方式影响外，还有如下原因。一是不少十二三岁进入青春期的孩子换牙后，牙齿不整齐而难以清洁干净，但却没有及时做正畸治疗，加重了牙周病的发生。二是青少年期因为学习压力比较大，口腔卫生维护的习惯如果做得不够好，一旦牙齿清洁不到位时，食物的软垢会堆积在牙齿的周围，导致牙龈水肿增生出血。三是由于青春期生长发育激素的影响，表现出一种生长发育期的牙龈炎，牙龈会水肿或增生，以上三种情形严重时都会令牙齿松动脱落。

孩子防掉牙 家长任务重

TIPS

如何避免年纪轻轻就掉牙的悲剧?专家提醒要注意以下几点：

1、青少年龋病和牙龈炎容易高发。对于酸奶一类饮料，一是最好少饮用，二是喝后用温开水漱口，以中和口腔内PH值，避免由于饮料酸蚀牙齿而导致的牙齿脱矿。

2、换牙后如果牙齿不整齐、拥挤，要及时正畸治疗，否则牙齿清洁时，就会难以清洁干净，导致细菌的滋生。

3、青少年后牙可择时进行早期窝沟封闭，减少龋病的发生。如果发生了龋病，建议早期治疗，不要拖延，临床可以在无痛的前提下通过充填技术或嵌体修复对坏牙进行修补。

4、一定要养成健康卫生的口腔卫生习惯，培养孩子定时清理口腔，定时（至少每年一次）的口腔牙健康检查，对牙病早发现、早治疗。

受访专家/南方医科大学附属口腔医院牙体牙髓科主任医师 孙书昱

&修复科副主任医师 陈奕帆

一号偷牙大盗 牙齿龋坏没及时修补

孙书昱告诉羊城晚报记者，因为各种原因，不少家长即使发现孩子牙齿龋坏，却没有及时修补的情况较为普遍，导致后果严重。最典型的是，她曾接诊了一位来自东莞的戴口罩的漂亮女孩，不愿说话和微笑。一检查发现口腔内多颗牙齿（尤其是承担咀嚼功能的后牙）已经严重破坏，因为长期牙痛，平时刷牙更不敢用力清洁，引起牙龈红肿和颞下颌关节问题。妈妈代言说女儿的牙齿烂了好多年，因为怕疼和担心过敏，一直不敢上医院检查治疗。

后经多科会诊，需直接充填部分无牙髓症状的龋齿、对已发生牙髓炎症或根尖周炎症的牙只能分期进行根管治疗，同时进行全口牙周治疗，再拔除那些破坏严重，无法修复的患牙，需等所有牙齿的根尖、牙龈及牙周组织炎症均已得到良好控制的情况下，最后进行牙齿矫正和永久性修复，以恢复牙齿的咀嚼功能和美观，改善孩子的颞下颌关节紊乱症状。

因治疗疗程较长、治疗过程复杂、费用较高，家长后悔不迭。“这个女孩的情况特别严重，但临床上，青少年年纪轻轻，就因为牙烂得太严重必须拔掉再重新种牙的并非个别，非常遗憾。”孙书昱说。(记者 陈映平 实习生 张文曦)