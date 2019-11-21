东南大学附属中大医院口腔科主治医师 孙永瀛

随着年龄增长，有些老人一口残牙，非常影响生活质量和健康。老人对自己的牙，通常持两种不同态度：一些人因身体不好，怕痛，不愿将该拔的病牙拔除；也有一些人认为，长痛不如短痛，把病牙连根拔除后可以一劳永逸。那么，老人的残牙到底该如何处理？

在人体的牙根和牙槽骨之间有一层纤维软垫，叫牙周膜。人们咀嚼食物时，牙周膜可以缓冲牙齿咀嚼阻力，保证牙根与牙槽骨之间不因摩擦而受伤。此外，牙周膜中还有许多感觉神经，咀嚼时，食物的软硬程度、牙齿的受力大小等信息会通过神经传递给大脑，然后大脑会因此调整咀嚼力量的大小。这样既能嚼碎食物，又不会使牙齿受伤。所以，牙根、牙周膜以及牙槽骨均有重要的生理功能。

建议老人尽量保住牙根。第一，可免除拔牙的痛苦；第二，保留健康牙根对修复来说，有利于假牙在口腔内的固定，使假牙牢固不易脱落，也可提高假牙使用的稳固性；第三，能发挥一定的咀嚼功能，维持对牙槽骨的生理刺激，从而提高咀嚼效率，防止牙槽骨出现萎缩，进而避免其他牙齿恶化；第四，保留牙周膜完好的残根还可保持对牙槽骨的生理刺激，防止牙槽骨萎缩，延缓衰老。

任何缺失牙修复都不如自己的天然牙好。天然牙是我们身体自带的器官，在生物相容性方面有其他义齿材料无法媲美的优势。如果把残牙连根拔除，不但妨碍咀嚼功能，吃东西时也会木木的没有感觉，还会造成牙周病变及下颌关节疾病。另一方面，拔牙也有一定禁忌症，老人拔牙要注意高血压、糖尿病，脑中风或心绞痛等。

因此，如何处理松牙、残根残冠显得至关重要。残牙根能否保留，必须经过牙科医生的评估判断，拍X光牙片之后，了解剩余牙根健康情况、牙根长短、牙槽骨的吸收程度以及表面牙齿松动度等。很多情况下，经过包括根管治疗在内的一系列手段，可以保住牙根，并可在残根的基础上对牙齿进行桩核冠修复。修复后的义齿就如同真牙一样，并且没有异物感。这样既保留了残根，又可达到恢复咀嚼功能和美观的效果。

所以，如果老人剩下的牙齿是健康的，不要随意拔掉，即使是龋坏严重的烂牙根，如能修复，也应尽量保留。残牙是否需要连根拔除或装种植牙，应与口腔医生充分协商，找到适合自己的治疗方案。