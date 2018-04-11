钼靶、B超、核磁共振，到底哪个更适合中国女性筛查乳腺癌？

近日，中国妇女发展基金会发起了一个关于女性高发肿瘤防治的大型筛查项目。该项目负责人沈天宇介绍，本次由广东省人民医院乳腺科廖宁教授为广东省专家组组长负责牵头，整合广东省内共十六家三甲医院，组建以乳腺科、放射科专家为主的工作组，搭建大数据平台，开展适合我国女性乳腺癌筛查手段的科学研究。

据了解，早在上个世纪八十年代，欧美发达国家就已经普遍开展大规模的乳腺癌筛查，以钼靶为首选的筛查手段，B超、MRI均为辅助手段，筛查率达到68%。在我国，由于人群分布广泛、器材设备缺乏、医疗保险未覆盖等一系列原因，至今未开展全国范围的大规模乳腺癌筛查。

目前在广东，多数三甲医院参考欧美发达国家乳腺癌筛查的模式，采用钼靶+B超联合进行筛查，一来费用低（约200元），二来检查无创，方便快捷。但是，随着临床和影像科医生众多的病例积累后却发现一些问题。到底采用什么样的乳腺癌筛查方式才是最适合我国女性呢？

三项检查筛乳癌各有优缺点

为什么欧美国家乳腺癌筛查会首选钼靶？这与她们的乳腺组织特点密切相关。廖宁解释，欧美女性的脂肪占乳腺比例大，乳腺组织相对疏松，约有40%为致密乳腺。统计数据显示，她们应用钼靶筛查，灵敏度、特异性均超过85%。

但是，东西方人种差异较大。廖宁说，我国女性腺体占乳腺比例大，乳腺组织多致密，致密乳腺比例大于50%，一旦遇到致密性乳腺，在钼靶下观察不佳，而B超检查的主观性很强，会影响结果的准确性。一些经验丰富的医生看得清晰，而经验不丰富的医生可能就会漏诊。所以，到底选择什么样的筛查的方式，对于乳腺癌的早诊、早治显得格外迫切。

据专家介绍，钼靶、B超和MRI（核磁共振）是我国女性用于检测乳腺癌比较常见的项目，其各有优缺点：

钼靶

优点：发现早期乳腺癌的钙化迹象，在这方面比B超更有效。

缺点：脂肪在钼靶看是黑色，腺体及钙化都是白色。当乳腺的脂肪少、腺体多时，在钼靶下看，以白色居多，病变就不易被发现。

B超

优点：可以发现0.5cm以内的肿物，对囊实性肿物的辨别力更强，且层次显示清楚，定位较准。B超比较适合高致密乳腺。

缺点：诊断结果与医生的经验相关，主观性强。

MRI

优点：核磁共振检查对超声、钼靶看不到的微小肿瘤敏感性更高。

缺点：虽然“物美”但却价不廉。而且为了看得更清楚，需要往乳腺中注射造影剂，属于微创的检查方式。

大数据 寻找最适合的筛查手段

据记者了解，本次研究将会收集16家医院的乳腺中心既往的钼靶摄片，对摄片进行质量评分。按照国际通行标准，对我国三甲医院钼靶社评合格率作出评价，同时还统计我国女性致密乳腺的比例。

廖宁介绍，预计从今年4月至2019年7月，选取各中心约一万名40岁以上、致密的乳腺患者为研究对象，逐一做钼靶、B超和MRI这三项检查，如果任意一个检查发现异常（BI-RADS分类在5级以上，高度怀疑恶性）则需要做活检明确诊断。

最后，项目将运用大数据找到既符合我国国情又使我国女性健康获益，最适合我国女性的乳腺癌筛查手段。(记者 张华)