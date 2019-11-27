一文读懂常见影像学检查怎么选

上医院看病，尤其是肿瘤类重大疾病，影像学检查必不可少。不少患者认为，做检查选择越高级的、价格越昂贵的就越好，还有些人则对检查退避三舍，有些罹患肿瘤需要定期复查的患者对随访检查置之不理，以为检查太频繁对身体有害。患者到底该如何权衡呢？

影像检查项目各有各优势，同时也各有局限性，不可完全互相替代。随着科学的进步和发展，X线、超声、CT、乳腺钼靶、核磁共振（MRI）、PET-CT等影像学检查已经成为当代医学领域不可或缺的重要组成部分。很多影像学检查确实是有辐射，高强度的辐射也是致癌的危险因素。但是辐射造成的危害并不一定如大家想象的那么大，很多医学检查都是在安全范围内的。

多大剂量的辐射是安全的？

了解辐射的危害先要大概知道多大的辐射是相对安全的。人在地球上每时每刻都在接受辐射，辐射按照来源可以分为天然辐射和人工辐射。天然辐射就是来自大自然的辐射，包括太阳、空气、地层等等散发的辐射。人工辐射则是人为制造的辐射，比如医学检查的辐射，核电站的辐射等。

联合国原子辐射效应委员会公布的资料显示，地球上每个人每年受到的天然辐射平均约为3mSv(mSv，毫西弗)。我国影像学专业规定，一名在医院放射科工作的医务人员，每年接受到的辐射剂量不能超过20mSv，在这个范围内是相对安全的。但这是针对正常成年人的，对于一些特殊人群，比如儿童、孕妇、哺乳期妇女，应该尽量避免接触人工辐射。

常见影像学检查辐射剂量以及安全性

临床上，患者经常会接触到很多检查项目，那么这些检查产生的辐射有多强，是不是足够安全呢，会对身体造成损伤吗？

1、超声和核磁共振：不会对人体产生伤害

超声检查是利用声波反射，得到不同的回声来形成影像。临床检查所使用的超声能量较低，不会对人体产生伤害。

而核磁共振成像的原理比较复杂，涉及到量子力学相关知识，不再解释。大家只要记住一点，核磁共振不会产生辐射，因此不会对患者造成任何危害。

2、X线检查：基本是非常安全

对于较常见的X线检查，也就是通常所说的“拍片子”，拍一张胸片的辐射剂量大约是0.1mSv，相当于一个人在 10 天内受到的自然辐射，而拍一张四肢X 光片的剂量仅为0.01mSv。常规X光片的辐射剂量是很低的，基本上是非常安全的。

3、乳腺钼靶检查：检查频率不宜过高

对于乳腺癌患者来说，钼靶检查是再熟悉不过的检查方式了。乳腺钼靶检查是X线检查中比较特殊的一种，乳腺钼靶检查的辐射剂量比普通X光检查要高一些。一次乳腺钼靶检查，平均每侧乳腺组织吸收的辐射收剂量为0.3mSv。只要检查的频率不是很高，两次钼靶检查的时间间隔不低于3个月，乳腺钼靶检查也是很安全的。但是有些特殊人群不适宜做乳腺钼靶检查，包括孕妇、近期打算怀孕的女性等。

4.CT检查：注意检查间隔

相对来说，CT检查的辐射强度就比较大一些了，最高一次检查可达到10 mSv 以上的辐射剂量，相当于一个人三年接受的天然辐射。所以对于CT检查，医生是很慎重的。如果有可以代替的检查方式，医生不会轻易开CT检查。两次CT检查的时间间隔也会严格控制，不能过于频繁。作为患者，如果短期内做过有辐射的检查，一定要告诉医生，避免CT检查造成辐射剂量累积过大。

5. PET-CT：做好防护措施，确保安全

对于肿瘤患者尤其常用的检查项目PET-CT，它是将PET和CT两种检查合为一体，是比较昂贵的检查项目，在肿瘤诊断，发现肿瘤转移等方面有重要作用。低剂量的PET-CT检查，辐射强度为13 mSv左右，高剂量则可超30mSv。在癌症诊疗中，根据实际需求，在做好防护措施的前提下，选择PET-CT检查是没有问题的。但是育龄期女性和儿童等辐射敏感人群应尽量避免做PET-CT检查。

总之，超声检查和核磁共振对人体没有辐射风险，X光检查和乳腺钼靶，对人体辐射较低，CT和PET-CT则辐射较强，应慎重选择。对于癌症病人来说，医生开出相应的检查，会充分考虑其辐射强度，因此，患者不要因为担心辐射而害怕检查，但是也不能不顾辐射强度频繁做检查。