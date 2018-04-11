还是蝙蝠！去年致命猪病毒源头锁定

英国《自然》杂志日前在线发表一篇传染学研究报告称，中国科学家团队发现去年导致24000多头猪死亡的致命疾病，是一种起源于蝙蝠的病毒造成的，这意味着“庇护”着世界上最致命病毒的蝙蝠们再次成为一种疾病源头。该研究强调，积极监控蝙蝠及其它野生动物中的病毒性感染，对兽医卫生、公共卫生和全球经济具有重要价值。

中国广东省的4个养猪场曾遭一种致命猪疾病袭击，导致乳猪急性腹泻症（SADS），被感染的小猪出现腹泻、呕吐和死亡现象。此次，中国科学院研究人员石正丽、童贻刚、马静云、王林发及研究团队找到了疾病源头——一种新发现的名为“SADS-CoV”的冠状病毒。这种病毒的基因组与2016年从菊头蝠（在暴发疫情的猪场不远处的一个山洞里发现）中分离出来的冠状病毒基因组的相似度，达到了98%。

蝙蝠现已是新兴病毒的一个“蓄水池”。而菊头蝠又是狂犬病病毒、尼帕病毒、汉塔病毒等许多动物源病毒的重要宿主，同时也是造成“非典”——重症急性呼吸综合征（SARS）的冠状病毒的宿主。该病毒在大约15年前制造的疫情持续了8个月，席卷26个国家，逾8000人感染并导致了700多人死亡。而此前一度被认为是SARS“罪魁祸首”的果子狸，实际上只是中间宿主，并非病毒源头。

去年猪疾病暴发地点离人们认为的首例SARS出现的地点较近，表明中国南方作为新兴疾病出现的热点地区的特殊性。该研究同时强调，随着疾病不断暴发，理解蝙蝠和其它野生动植物携带的病毒多样性相当重要。（记者张梦然）