激情性爱要做足前戏，心满意足之后也不能倒头大睡。有些伴侣爱安静依偎，还有些人喜欢谈笑风生。性学专家们建议，性爱后做好7件事有益夫妻亲密度和身心健康。

1.上厕所。美国性健康协会形象大使、性学专家桑尼·罗杰斯博士表示，性爱后小便有助于清除尿道细菌或毒素。还应该用干净毛巾和温肥皂水清洗私处，这些良好的卫生习惯对防止尿路感染等有重要作用。

2.穿上透气的内裤。透气性能好的全棉内裤最有益于生殖器“呼吸”。棉质内衣属纯天然纤维，致敏性低，吸水性强，且不会刺激性爱后最敏感的部位。

3.喝水。罗杰斯博士表示，性爱过程中会消耗大量的体力和水分。因此，性爱之后至少要喝8盎司水（约合234毫升），以补充体液和保持能量水平。性爱后喝水还有助于排出尿道内细菌。建议性爱前就在床头放一瓶水。

4.吃点小吃。性爱过程会燃烧大量的热量，容易让人产生饥饿感。美国纽约心理治疗师、性治疗师查敏·艾加恩表示，性爱后吃个煎蛋或其他小零食可以及时补充体能。

5.亲密拥抱。受“爱情荷尔蒙”（催产素）作用，性爱后亲密拥抱和耳边私语是拉近夫妻距离和增强亲密度的绝佳方式。艾加恩表示，性爱过程中分泌的大量催产素有助于夫妻产生亲密感，性爱后的私语可以是对未来的希望和憧憬，也可以是夫妻都觉得重要的事。

6．“点评”过程。美国婚姻治疗师和临床顾问卡拉·伊万科维奇博士表示，事后与伴侣探讨和总结性体验有助于提高性爱质量。即便没有达到性高潮，性爱之后夫妻“点评”和分享彼此的感受和看法，都有助于提升夫妻亲密度。但尽量避免直接指出对对方的不满甚至嫌弃。

7.说说笑话。幽默感是夫妻关系的润滑剂。性爱之后夫妻（尤其是女方）仍可能处于兴奋状态，这时双方可以彼此依偎说说笑话，延长亲密时间。如果男方在性爱之后便倒头大睡，妻子无疑会觉得自己不被重视。▲（陈宗伦）