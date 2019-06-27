家里干净，夫妻性爱多

影响人性欲的因素很多，除了健康状况、情绪和夫妻感情外，还有一个因素看似和性爱无关，却能悄无声息地影响性爱频次，那就是家居环境的清洁与否。试想一下，如果屋子里满是杂物、灰尘，又充斥着各种电器噪音，你还有心情做爱吗？最近，美国一个家居网站发表调查研究显示，喜欢清洁房子的夫妻性爱更多。

该网站邀请超过1000名美国人参与调查，以研究家居环境与夫妻性生活的关系。结果显示，家居环境较为洁净的夫妻，一定时间内性爱次数比家里脏乱的夫妻多39.1%。具体表现在，屋里脏乱差，平均性爱频次为每周1.5次，屋里整洁干净，平均性爱频次为每周2.5次。

研究还发现，分摊做家务的夫妻性爱次数比“单打独斗”的夫妻多三成。早在2016年，美国康奈尔大学的一项研究也发现，均摊家务的夫妻性爱次数超过互相推诿的夫妻。参与该研究的社会学教授沙龙·萨斯勒说：“和那些只由女方做家务的夫妻相比，一起做家务的夫妻会更多感受到公平和彼此尊重。分摊家务，不仅让双方都感受到体贴和关爱，还能增加性爱频次，实在是一举两得。▲