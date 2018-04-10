有“帕”不怕，朗读唱歌可改善症状

指导专家

柳四新 长沙市第一医院神经内科二病区主任、主任医师

何 丹 长沙市第一医院神经内科二病区副主任医师

4月11日是世界帕金森日。据了解，帕金森已成为世界三大脑病（脑中风、痴呆、帕金森病）之一，目前我国有220余万帕金森病患者，约占全世界患者的一半。

帕金森病虽无法治愈，但只要发现相关症状，及时寻求正规医院神经内科医生诊治，选择合理的治疗方式，就能使病情得到有效控制。

15%左右的帕金森患者没有肢体颤抖

典型病例

61岁的李先生，近3年来觉得四肢像绑了沙袋一样沉重、僵硬、不听使唤，甚至在床上翻个身都很困难。在多家医院就诊过，有诊断颈椎病、腰椎病的，也有诊断脑梗死的，药吃了不少，但不见好，李先生很郁闷。

经朋友介绍，李先生来到长沙市第一医院神经内科，主任医师柳四新经过系统问诊后，对其进行体格检查，给他开出了帕金森病的诊断和美多巴的试验性治疗。连服3天药后，李先生发觉自己不灵活的症状明显改善，睡觉能顺利地翻身了。

健康提醒

其实，肢体颤抖虽是帕金森病最具标志性的症状之一，但并非所有的帕金森患者都会出现肢体颤抖。诊断帕金森病主要依据是中老年起病、缓慢进展的运动迟缓，加上静止性震颤（即安静放松状态下震颤较明显）或肌强直中的任一项。临床上，很多长期颈肩腰背僵硬疼痛，行动缓慢，活动受限的颈腰椎病老年人常被漏诊，因为没有表现出肢体颤抖。

据研究显示，15%左右的帕金森患者没有肢体颤抖，尤其是70岁以上的老年患者更为常见。那么，有肢体颤抖就一定是帕金森病吗？不是。最典型的例子莫过于甲状腺功能亢进症，这是一种内分泌科的疾病，因体内甲状腺素增多导致神经肌肉兴奋性度增高，从而引起肢体的细微震颤，在持物或动作的时候较为明显，与帕金森病的静止性震颤、手指“搓丸样”动作有很大的不同。

大部分帕金森病人发展比较缓慢，在早期症状可以不典型，如果出现以下症状也许并不能确诊帕金森病，但如果出现超过一个以上的症状就要警惕了：如肢体僵硬、行走困难；非感冒性质的声音低沉或嘶哑；震颤或抖动；面具脸即面无表情；睡眠障碍；便秘等。

帕金森药物过量容易导致“异动症”

典型病例

65岁的余阿姨得帕金森病已经8年，主要表现为肢体抖动、行动僵硬，在治疗过程中发现美多巴药物的效果特别好，所以只要自己觉得有些僵硬了，就赶紧吃一片美多巴。

然而，近期余阿姨不得不进医院治疗，进院时是由家属扛进来的，全身扭动像根麻花，发病那天持续了一天一夜。专家诊断，这是典型的帕金森药物过量导致的“异动症”。经过很长一段时间的药物调整，余阿姨的症状才逐渐得到改善。

健康提醒

在帕金森早期，美多巴的效果确实很好，这就是美多巴的蜜月期，蜜月期的时间是5年左右，在过完蜜月期后，虽然美多巴仍然有效，但会出现美多巴特殊的药物副作用，如疗效减退等，出现副作用时再来调整药物，就会相对棘手。

目前，国内外的帕金森医治指南推荐在疾病早期，尽量使用如普拉克索、司来吉兰等类型的药物，既可以早期控制症状，推迟美多巴使用的时间，又可以保护神经元。

需要强调的是，帕金森病是一种慢性疾病，一旦确诊，需要终身治疗，帕金森病的药物治疗是讲究不求全效、细水长流的，其临床表现是多样的，有肢体抖动、僵硬、行动迟缓的运动症状，也有严重焦虑抑郁、睡眠障碍、便秘、肢体疼痛的非运动症状，故帕金森病的治疗是要讲究个体化方案的，千万不能理所当然地随意改变药物方案。

脑起搏器手术疗法并非所有患者适用

典型病例

74岁的王爹爹患帕金森病11年了，他最大的苦恼就是走路容易跌倒，经常走着走着就摔一跤，老伴、子女平时照顾都分外小心，可总免不了出现意外。

王爹爹抗帕金森病的药物吃了不少，仍解决不了摔倒的问题，这让他苦不堪言。打听到帕金森病可以手术治疗，效果还不错，于是王爹爹就前来咨询。遗憾的是，经过评估，王爹爹主要是平衡障碍，并且之前因冠心病安装过心脏起搏器，不适宜帕金森病的手术治疗。

健康提醒

帕金森病的手术治疗主要有两种：神经核毁损术和深部脑电刺激术，后者是人们常说的脑起搏器了。神经核毁损术是通过破坏脑内功能异常兴奋的神经核团，来改善帕金森患者的运动症状，但是它因为创伤大、破坏完全、并发症发生率高，目前很少开展。

深部脑电刺激术是指将电极植入大脑深部核团，再由刺激发生器发出的高频电刺激通过导线传至相应的脑内神经核团来治疗帕金森病，这项手术安全性高，不破坏脑组织，术后可降低患者的用药剂量，减轻患者的运动症状等。但并非所有患者适用，适应症有如下几条：

1.诊断为原发性帕金森病的患者；2.患者对抗帕金森药物有良好的反应；3.患者随着病情发展，出现了经药物调整仍不能满意控制的严重运动症状、症状波动和异动症等并发症；4.患者没有痴呆，患者有合理的预期和良好的经济支持。

但患者如有明显的记忆障碍、幻觉，严重的抑郁症，或药物最大疗效时仍有明显平衡障碍的病人不适宜此项手术。

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帕金森患者的运动锻炼

1.放松和呼吸锻炼：尽可能舒服地仰卧，闭上眼睛，开始深而缓慢地呼吸。

2.面部锻炼：皱眉、展眉、用力睁闭眼、鼓腮、露齿、吹口哨，以上动作反复数次；面对镜子，微笑、大笑、露齿笑等。

3.头颈部锻炼：头向后仰，持续约5秒，然后改为向下，下颌尽量触及胸部，持续5秒；左、右转头各5秒；下颌前伸5秒，内收5秒。

4.躯干锻炼：双脚分开与肩同宽，双膝微曲，右上肢向上伸直，掌心向内，躯干向左侧弯，然后反方向进行，重复数次。

5.手部锻炼：经常伸直掌指关节、展平手掌，可以用一只手抓住另一只手的手指向手背方向搬压。

6.下肢锻炼：双腿稍分开站立，双膝微曲，向下弯腰，双手尽量触地；双脚掌相对，将膝部靠向地板，维持并重复。

7.步态锻炼：双眼直视前方，身体直立，起步时足尖尽量抬高，先足跟着地再足尖着地，跨步要尽量慢而大，上肢尽量在行走时做前后摆动。

8.平衡运动锻炼：双足分开25～30厘米，向左右、前后移动重心，并保持平衡；躯干和骨盆左右旋转，使上肢随之进行大的摆动。

9.唇和上下颌锻炼：缓慢反复张嘴、闭嘴；上下唇用力紧闭数秒钟，再松弛；反复做上下唇撅起；尽快做张嘴、闭嘴动作，重复数次。

10.语言锻炼：多与家人或看护之间进行交流。

11.朗读锻炼：缓慢而大声地朗读。

12.唱歌锻炼。

（杨蔚然 黄配）

帕金森患者的营养与膳食

帕金森病患者饮食上有哪些需要注意的事项？

柳四新认为，患者应尽可能维持饮食均衡，多吃杂粮和蔬菜瓜果，少吃动物脂肪，适量补充奶类和豆类。但因高蛋白会影响左旋多巴的药效，故可在餐前1小时或餐后1.5小时再服药，以减少食物对药物的影响。

可多吃富含酪胺的杏仁、芝麻、南瓜籽等，多吃富含硒的鱼虾、蚕豆、南瓜、萝卜、大白菜、番茄、红辣椒等，这些食物能对神经元产生保护作用。此外，多进食燕麦片、全麦面包以及红薯、马铃薯等薯类食物，以增进膳食纤维的摄入，配合多饮水，减少便秘的发生。日常生活中可多饮绿茶，因为其中的茶多酚和硒均可以延缓疾病的进展。适量饮用红葡萄酒和黑咖啡，对帕金森病有一定的益处。

帕金森病患者无需特殊进补，但由于运动障碍易导致骨质疏松，所以应多晒太阳，或在医生指导下额外补充钙和维生素D。还可在日常膳食的基础上增加叶酸，对于神经修复具有积极的意义。

辅酶Q10是一种抗氧化剂，能保证多巴胺细胞发挥正常功能，故适量补充辅酶Q10对帕金森病有益。欧米伽3是用于预防心脑血管疾病的保健药物，对脑卒中等血管因素导致的血管性帕金森综合征可能有帮助，但对原发性帕金森病并无明确的有效证据。

（杨蔚然 黄配）