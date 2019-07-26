驼背竟是帕金森病惹的祸

7年来，58岁的劳叔总是肢体无力、身体向前倾斜，以为自己是腰椎疾病，并实施了手术，但是症状并没有得到根治。日前，劳叔来到广东三九脑科医院就诊，被确诊为帕金森病。医生提醒，表现为肢体僵硬、疼痛的帕金森病患者常被误以为是颈椎病或腰椎病，上了一定年纪的人士一定要提高警惕。

据介绍，早在7年前，来自江门的劳叔就发现自己左腿总是无力、发麻，随后在当地医院被诊断为帕金森病。经过一段时间治疗，劳叔的症状非但没有好转，反而加重了，“下半身总是无力、麻木，身体还不由自主地向前倾斜，腰都直不起来”。劳叔说。3年前，劳叔被诊断为腰椎间盘突出症，并接受了手术治疗。然而，劳叔肢体无力、麻木和腰直不起来的症状还是没有得到缓解。“最近这两个月，我总感觉脑子不清晰，昏昏沉沉的，肚子发紧还胀气得很难受。”为寻求进一步的治疗，劳叔来到了广东三九脑科医院就诊。

该院神经内六科主任胡运新检查发现，患者神志清晰，余颅神经未见异常，四肢肌张力、颈部肌张力明显增高，尤其是左侧上肢有明显的震颤，“患者姿势前倾、步态缓慢，双上肢摆臂幅度小，考虑帕金森病引起的可能性较大。”

胡运新介绍，帕金森病是一种中老年人常见的神经系统退行性疾病，我国65岁以上人群患病率达1.7%。临床上以静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势步态障碍为主要特征，由于临床上部分医生对帕金森病早期不典型的临床症状及体征缺乏足够的认识，再加上好发年龄十分相似，所以表现为肢体僵硬、疼痛的帕金森病患者常常被误以为是颈椎病或腰椎病。

给予抗帕金森病对症治疗后，劳叔双下肢乏力、麻木的情况明显好转，身体前倾的症状有所缓解。目前，已顺利出院。“临床上有的人因为脖子疼被误诊为颈椎病，有的人因为腰痛被误诊为腰椎病，还有人因为走路变慢而被误诊为中风。”胡运新说，正确识别帕金森病早期症状，及时就诊非常重要。