老人不明原因的头晕、抑郁、嗅觉功能减退 警惕帕金森病

62岁的老李曾是位大学教授，专业突出，为人随和，受人尊重。可退休只过了短短2年多的时间，他竟变了一个人——

他要么不说话，一开口说话就跟人吵架。而除了“动口”之外，他还经常偷偷在家里“动手”搞破坏。故意把女儿新买的毛衣剪断一根线，故意把家里的下水管道弄坏，故意用尖尖的东西把地板抠破……甚至往妻子的水杯里偷偷放泻药。

那么究竟是什么原因让老李发生了如此大的改变？是退休后一下子闲下来导致的“退休综合征”？还是如今发病率越来越高的抑郁症？经过一系列的检查、排除之后，最终目标竟锁定在帕金森病。

退休后性情大变

喜欢搞点恶作剧

在熟人的印象中，老李中等身材，穿着朴素得体，待人随和，特别受学生欢迎。

“退休后，他变得沉默寡言，不爱出门，做任何事都提不起精神。”老李太太最先觉察到他不对劲，然后私下跟女儿商量。起初，她们怀疑是“退休综合征”，因为老李以前工作很忙，现在一下子闲下来，不适应也极有可能。因此，母女俩想了个对策，鼓励老李去做个兼职打发时间。毕竟老李是会计学教授，找个兼职自然不在话下。可万万没想到的是，才做了2个月不到的时间，对方就婉言劝他回家，原因是他在公司跟人相处不好，要么干脆不说话，一开口就跟人吵架。

母女俩又高度怀疑老李是患了如今发病率越来越高的抑郁症，还尝试着让他用了点抗抑郁的药，结果并没有明显的改善。

老李大部分时间还是表情淡漠，不爱搭理人，最大的“乐趣”就是趁妻子和女儿不注意的时候，在家里搞点破坏。故意把女儿新买的毛衣剪断一根线，看着她穿着有破洞的衣服出门“偷着乐”；故意把家里的下水管道弄坏，搞得到处污水横流；故意用尖尖的东西把地板抠破，看着妻子为此大发脾气自己在一边“暗爽”……

而更可怕的是，从半年多前开始，老李的“怪病”越发严重，以前一两个月闹出点“恶作剧”来，家人也就忍了，后来频繁至隔三岔五搞破坏。最夸张的是，一次，老李太太莫名狂泻不止，直至心慌胸闷被送医院抢救，老李被吓到了，才说出是自己偷偷在妻子杯子里放了泻药。这事把老李太太气得够呛，说他已是无可救药，闹着要跟他离婚。

所幸，这个时候老李出现了手抖、走路变慢等帕金森病典型的症状，最后经杭州市七医院神经内科专家的检查后，确诊为帕金森病。如今，经过20多天的住院综合治疗，老李的情绪有了明显好转，奇怪的举动也消失了，手也没那么抖了，走路也灵活了。

不震颤的帕金森病

往往是隐匿的早期

对于帕金森病，其实在我们的身边并不少见。

杭州市七医院神经内科负责人章晓英医生指出，“大众对帕金森病的了解多是行动迟缓、肌肉僵直、姿势平衡障碍、震颤等运动方面的症状。殊不知，多数帕金森病患者还伴有一系列非运动症状。”

据调查，32%的帕金森病患者伴有抑郁，50%的伴有睡眠障碍，71%的伴有疲劳，还有72%的伴有便秘，且在部分患者中非运动症状比运动症状出现得更早。因此，早期识别非运动症状，对帕金森病的早期诊断和干预具有重要意义。

浙江省医学会神经病学分会主委、浙大一院神经内科主任罗本燕教授是市七医院神经内科的顾问。

罗教授提醒，当出现不明原因的头晕、血压变化异常、焦虑、抑郁、睡眠障碍、全身疼痛、便秘、嗅觉功能减退、认知功能障碍等，要考虑帕金森病的可能，寻找专科医生的帮助，以免延误治疗。（何丽娜）