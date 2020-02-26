自主神经病变有啥表现
郑国红
湖南读者付先生问：我患糖尿病三年了，总能听到周围的人说糖尿病患者要当心自主神经病变，有的是说脚麻，有的是说皮肤痒，请问这种病变到底都有哪些表现？
南昌大学第二附属医院内分泌代谢科主任医师赖晓阳、副主任护师郑国红解答:自主神经病常常发病隐匿、缓慢，且累及心血管、消化、泌尿生殖等多个系统，如发现以下表现，需警惕自主神经病变可能。1.消化系统症状：食管蠕动减慢和胃张力降低、胃排空时间延长等导致的上腹饱胀感；胃酸减少、胆囊功能障碍导致的胃部不适、呃逆、恶心、呕吐等；肠蠕动障碍导致的便秘、腹泻或便秘腹泻交替等。2.泌尿生殖系统症状：排尿困难、尿失禁、尿潴留等问题，继而容易引发尿路感染；性欲减退、阳痿、月经紊乱等。3.其他自主神经症状：汗液分泌异常，主要表现为下半身少汗甚至无汗，上半身则因为代偿而出现畏热和多汗；血管舒缩功能不稳定；体温调节异常，表现为肢体过冷，以下肢及足部尤为明显。因上述原因，患者可出现皮肤干燥、弹性减退，手足干燥开裂，并容易继发感染，还可有指/趾甲营养不良等。需注意，糖尿病伴自主神经功能障碍时，自主神经对低血糖的预警信号（如出汗、饥饿、心慌、颤抖、面色苍白等）减弱或消失，患者更容易发生无症状性低血糖。由于患者并无明显不适，可能不会主动进食或求助，最终可能很快进展到严重低血糖甚至昏迷。▲
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