赤芍当归治颈椎病眩晕

现在，颈椎病患者越来越多，发病年龄也逐渐年轻化，甚至成为白领的“职业病”。头晕目眩是颈椎病最主要的症状之一，常规的外治疗法往往效果不佳，用中药内治颈椎病引起的眩晕，有较好的效果。

在此推荐一个方子：取赤芍12克、当归10克、熟地黄20克、川芎12克、天麻12克、白术15克、茯苓15克、竹茹10克、丹参20克、甘草3克，用水煎服，一日一剂，早、中、晚各服一次。

在中医学理论中，颈椎病眩晕症多由风、火、痰、虚、瘀所致。以上方剂，是以四物汤中的赤芍、当归、熟地黄、川芎为君药，达到养血活血的目的。天麻可治肝经湿热，又有熄风的功效，可防止血虚动风导致的眩晕；白术和茯苓健脾化湿；竹茹清热涤痰；丹参通血脉；甘草和中、调和诸药。以上诸药共用，具有养血熄风、化痰祛瘀的功效，对于肝血不足、脾虚不运、痰湿内停等各证型的眩晕都有较好的疗效。▲