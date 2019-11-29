冬季养生 天麻用起来

冬令时节，天麻进入最佳采收季节。天麻俗称“定风草”，最广为人知的效用就是“补脑”，它既可入药，也可入膳。记者请来南方医科大学中西医结合医院副院长兼治未病中心学术带头人彭康教授，为大家介绍几款冬天时令的天麻养生食谱。

冬春出品有差别

天麻为多年生草本植物，以冬麻为好，质量优良，春季发芽时采挖者名“春麻”，质量较差。气微，性平，味甘，微辛。以质地坚实，体重，有鹦哥嘴，无空心者为佳。

春麻：皱纹粗大，外皮多未去净，色灰褐，体轻，质松泡，易折断，断面常中空，品质稍差。

冬麻：皱纹细而少，外观饱满，色黄白，半透明，体厚而坚实。不易折断，断面平埋，角质样，无空心，品质稍好。

不仅补脑 还有这些功效

彭康介绍，天麻是一味常用而较名贵的中药，临床多用于头痛眩晕、肢体麻木、小儿惊风、癫痫、抽搐、破伤风等症，又名“定风草”。

天麻主入肝经，味甘质润，药性平和，具有息风止痉，平抑肝阳，祛风通络之功，可治各种病因之肝风内动，惊痫抽搐，不论寒热虚实，皆可配伍使用。

天麻的其他隐藏功能包括：

治眩晕、头痛：有镇痛作用，天麻注射液可用于治疗三叉神经痛、血管神经性头痛、脑血管病头痛、中毒性多发性神经炎。

能降血压，可增加外周及冠状动脉血流量，对心脏有保护作用。

有明目和显著增强记忆力的作用，天麻对人的大脑神经系统具有明显的保护和调节作用，能增强视神经的分辨能力，已用作高空飞行人员的脑保健。

推荐几款天麻食谱：

1.天麻煮鸡蛋

原料：天麻片30克，鸡蛋3个，水1000克。

加工方法：先将天麻片放锅内加水煮30分钟后，打入鸡蛋煮熟后即可食用。

功效：改善头痛、目眩。

2.天麻益智仁煮猪脑

原料：天麻片30克，益智仁10克，猪脑子2副。

加工方法：天麻片、益智仁加水文火煎1小时，放入洗净的猪脑子煮熟后食用。

功效：健脑益智，也可以用于脑病后调养。

3.天麻钩藤莲藕羹

原料：天麻15克，钩藤10克，藕粉20克，白糖适量。

加工方法：将天麻、钩藤用干净的白布（或纱布）包好，放入适量清水煎煮后去渣，然后用热汤冲熟藕粉。在冲熟的藕粉中调入适量白糖。

功效：可用于眩晕病。

4.天麻肉片汤

原料：天麻15克、猪肉适量。

加工方法：天麻浸软切片待用。肉片做汤，加入天麻片共煮。药、肉、汤俱食，可常服。

功效：用于高血压、眩晕、头痛者。

5.天麻薏米粥

原料：天麻10克，薏米30克，粳米100克，白糖适量。

加工方法：将天麻浸软，切成薄片，与薏米、粳米加水煮粥，调入适量白糖即成。

功效：可用于头痛、眩晕。（全媒体记者周洁莹 通讯员彭逢美、李凯欣）