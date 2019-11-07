四款药膳可驱寒
东南大学附属中大医院中医内科主任 王长松
冬天将近，天气越来越冷，正是进补的好时节。俗语云，药补不如食补。各种冬季养生药膳对于增强体质、抵御寒冬，具有不可替代的作用。药膳要根据体质进行选择，才能达到最佳的养生效果。下面推荐四款冬季养生药膳，快来对证补一补，驱驱寒气。
当归生姜羊肉汤
原料：羊肉250克，当归15克，生姜30克。
制法：羊肉洗净、切块，用开水淖过后沥干水；当归、生姜分别用清水洗净，生姜切片。将生姜下锅略炒片刻，再倒入羊肉炒至血水干，铲起，与当归一同放入砂煲内，加开水适量，武火煮沸后，改用文火煲2小时～3小时，调味供用。
功效：温中补血、调经散寒。其中，当归补血和血，调经止痛，润燥滑肠；生姜解表散寒，温中止呕，温肺止咳；羊肉温补填精。
适应证：女性血虚寒凝致月经不调，包括月经推迟、月经量少、闭经、痛经、经期头痛等；子宫发育不良、胎动不安、习惯性流产、产后腹痛、头晕等；男性阳痿、寒疝、前列腺炎、前列腺增生等。尤其适合面色苍白、手脚冰冷、小便清长、怕冷的人群。
姜糖苏叶饮
原料：生姜3克，红糖15克，紫苏叶3克。
制法：将生姜洗净，切成细丝，与苏叶一起放入瓷杯内，再加红糖，用开水冲泡，盖上盖温浸10分钟，趁热服用。
功效：温经解表散寒。
适应证：受凉或受风后周身怕冷明显的风寒感冒；咳嗽气喘伴怕冷者；吃鱼蟹之后腹痛恶心者；偏正头痛兼怕风、怕凉者；小儿因肚子受凉而呕吐、腹泻者。
五味枸杞饮
原料：五味子50克，枸杞子50克，白糖20克。
制法：五味子用小纱布袋装好，枸杞子剪碎，一起放入砂锅内，加水1500毫升，用文火煎沸，滤出药液，倒入盖杯中，加白糖20克搅匀，分次饮用。
功效：健脾胃，补肝肾，养心血，生津止渴。
适应证：五脏虚亏，气血不足所导致的疲乏无力、面无血色、腰膝酸软、心慌失眠等症。
丹参酒
原料：丹参200克，米酒1000克。
制法：将丹参粉碎，用米酒浸泡半个月，早晚服用，每次15毫升。
功效：活血化瘀。
适应证：血瘀闭经、痛经，伴有腹部发凉者。也可作为冠心病、心绞痛患者的保健药酒。
除上述推荐的养生药膳外，在寒冷的冬日里还需注意不过劳，以免阳气过度释放；不熬夜，不过早起床，因早起锻炼可能透支阳气，尤其是中老年人；避风寒，保暖，保护重点部位。（崔玉艳 程守勤整理）
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