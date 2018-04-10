黄芪山药大枣粥防过敏

春季是鼻炎、哮喘、皮炎等过敏性疾病的高发季节。中医认为，过敏体质先天禀赋不足、正气不足、肺卫不固，风、寒、燥、火、湿等病邪易入侵。患者在远离致敏原的同时，也应通过一些方法积极改善体质、扶助正气。

在此，推荐一款防过敏的药膳：取黄芪15克、山药20克、大枣6枚，和糯米同煮熟服用。方中，黄芪具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。现代研究证实，黄芪含皂甙、蔗糖、多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素，有增强机体免疫功能、保肝利尿、抗衰老、抗应激、降压和抗菌作用。山药补脾养胃、生津益肺、补肾涩精。山药中含有薯蓣皂苷、胆碱、植酸、维生素等多种有效成分，具有脱敏的作用。大枣补中益气、养血安神，可治疗过敏性紫癜，其含有的多糖有明显的补体活性和促进淋巴细胞增殖作用，可提高机体免疫力。糯米补中益气、健脾止泻、解毒。

发生过敏反应后，千万不要自作主张用药，一是可能药不对症，二是影响医生的正确诊断。一定要在医院查明病因后，在医生的指导下对症治疗。▲