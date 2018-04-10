热词： 　招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

黄芪山药大枣粥防过敏

武汉市中心医院中医科博士 文 宠

2018年04月10日08:56 来源：人民网-生命时报

春季是鼻炎、哮喘、皮炎等过敏性疾病的高发季节。中医认为，过敏体质先天禀赋不足、正气不足、肺卫不固，风、寒、燥、火、湿等病邪易入侵。患者在远离致敏原的同时，也应通过一些方法积极改善体质、扶助正气。

在此，推荐一款防过敏的药膳：取黄芪15克、山药20克、大枣6枚，和糯米同煮熟服用。方中，黄芪具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。现代研究证实，黄芪含皂甙、蔗糖、多糖、多种氨基酸、叶酸及硒、锌、铜等多种微量元素，有增强机体免疫功能、保肝利尿、抗衰老、抗应激、降压和抗菌作用。山药补脾养胃、生津益肺、补肾涩精。山药中含有薯蓣皂苷、胆碱、植酸、维生素等多种有效成分，具有脱敏的作用。大枣补中益气、养血安神，可治疗过敏性紫癜，其含有的多糖有明显的补体活性和促进淋巴细胞增殖作用，可提高机体免疫力。糯米补中益气、健脾止泻、解毒。

发生过敏反应后，千万不要自作主张用药，一是可能药不对症，二是影响医生的正确诊断。一定要在医院查明病因后，在医生的指导下对症治疗。▲

(责编：许心怡、杨迪)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn