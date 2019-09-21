黄芪橘皮荷叶茶缓解鼻炎

鼻炎是国人的常见病之一，很难根治，不但发作时让人涕泪横流、头痛疲倦，非常痛苦，还可能并发鼻窦炎、中耳炎、结膜炎等，甚至导致肺气肿、哮喘、鼻咽肿瘤。中医认为，鼻炎的病机为肺、脾、肾虚损。肺气不足，则易感风寒；脾气虚弱，难以滋养肺脏，水湿或痰湿还会上犯鼻窍；肾精不足，肾摄纳的功能下降，则致鼻流清涕不止。我们可以常喝黄芪橘皮荷叶茶来缓解鼻炎的症状。

取黄芪15克、橘皮15克、荷叶1张，先将黄芪、橘皮煎汤去渣，加入荷叶浸泡20分钟，取汁，代茶饮，每日1次。方中，黄芪味甘，性微温，归脾、肺二经，可益卫固表、补气升阳。橘皮味辛苦，性温，归脾、肺经，可燥湿化痰、健脾和中。荷叶味苦，性平，归肝、脾、胃经，具清暑化湿、升发清阳之功。三药相伍，肺脾同调，益气固表，升阳通窍。肺气充盛，则肌肤可以抵抗外邪；脾气足则纳运正常，清阳得升，水湿得到疏泄，鼻子通畅。此方多用于肺脾气虚、清阳不升导致的慢性鼻炎，症见鼻塞多涕、嗅觉下降、头痛头昏等，多数人还有食欲不振、易疲倦、记忆力减退及失眠症状。

鼻炎患者应尽量避免接触过敏原，冲洗鼻腔可以将附着于鼻腔黏膜的过敏原冲洗掉，减少发生鼻炎的机会。饮食上，多摄入含有大量维生素的食物，增强自身免疫力。平素可适当进行导引以强身健体、防病保健，如八段锦“左右开弓似射雕”、六字诀之“呬字诀”等。