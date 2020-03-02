宅在家中对抗疫情 吃在家中提高免疫

目前，新型冠状病毒传染源主要是新型冠状病毒感染的患者，专家强调目前最有效的防控手段就是早发现、早隔离。这段时间老百姓可以利用家中常见的食药同源的食物制作美食，不仅可以锻炼制作美食的手艺、培养烹饪的兴趣，还可以提高机体免疫力，可谓一举多得。接下来就为大家介绍几种常见的能够提高免疫力的食药同源食物。

红枣补气最提神

红枣是最熟悉的家中常见食材。在远古时期红枣的营养保健作用就被人们发现并利用。《诗经》已有“八月剥枣”的记载；《战国策》有“北有枣栗之利……足食于民”的说法。

红枣含有大量的维生素C、核黄素、硫胺素、胡萝卜素和尼克酸等营养成分；具有较强的补养作用，能提高人体免疫功能，增强抗病能力。在日常生活中，红枣除了直接食用，还可做成红枣蜂蜜茶，银耳红枣粥等美食。

枸杞延年又养颜

枸杞子含有大量生物活性成分，这些成分能激发具有免疫功能细胞的活力，对白细胞、脾细胞、噬菌细胞和淋巴细胞具有活化作用，其中以T细胞和B细胞最为显著。

枸杞子不仅可以加工成各种食品、饮料、保健酒、保健品等，在日常煲汤或者煮粥的时候也经常加入。

“补血圣药”看阿胶

阿胶补血效果非常明显，李时珍也曾在《本草纲目》中誉阿胶为“补血圣药”，强调阿胶的主要功用在于“补血与液”。

现代研究指出阿胶能明显促进白细胞分泌细胞因子，促进淋巴细胞增殖、调整淋巴细胞亚型比例及促进造血干细胞增殖分化，产生免疫抗体，即免疫球蛋白，进而提高机体免疫力。阿胶可与小米熬制成阿胶粥，或制成即食阿胶羹、阿胶糕等。

补中益气数山药

山药味甘性平能健脾补肺、益精固肾，口感细腻滑爽。山药肉质细嫩，含有极丰富的营养保健物质，是优秀的保健食物。《神农本草经》谓之“主健中补虚、除寒热邪气、补中益气力、长肌肉、久服耳目聪明”。

近些年来的研究表明，山药具有诱导产生干扰素，增强人体免疫功能的作用。其所含胆碱和卵磷脂有助于提高人的记忆力，常食之可健身强体、延缓衰老，是人们所喜爱的保健佳品。山药可制成拔丝山药、枣泥山药等。

铁皮石斛疗效多

铁皮石斛是传统名贵珍稀药材，居中华九大仙草之首，除传统的鲜榨、煮水、枫斗等加工方式，也可泡茶、煮粥、炖鸡等。铁皮石斛也是新增加的药食同源食品之一。

中医学自古以来就有“药食同源”理论。这一理论认为：自然界的一些东西既可当食物食饮之，也可发挥药物治疗作用。除了上述提及的几种食材，生活中常见的药食同源食物还有赤小豆、山楂、乌梅、杏仁、蜂蜜、姜等。

专家建议，公众还需注重均衡饮食，更全面补充营养；在此期间培养健康生活习惯也很重要：早睡早起不熬夜，日常健身，保持良好身心状态，增强身体抵抗力。（中国农业科学院农产品加工研究所/ 农业农村部农产品加工质量安全风险评估实验室（北京） 孙晶、卢嘉、范蓓、王凤忠）