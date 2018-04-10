多吃蔬菜水果有利于保护眼睛

现在，很多青少年甚至成年人十分迷恋电脑、手机，从早到晚与电子产品相伴，自然许多人不免得了近视。根据眼科医生分析，青少年近视基本都是后天形成的主动近视，大多都与用眼过度、用眼不卫生有很大关系，遗传近视的占比很小。

近视的发展与不健康的用眼习惯密切相关。学业负担重、盯屏时间久，让青少年近视风险增加。比如坐姿不正、长时间躺着看书、在车上玩手机、暗光下看书或电子产品等各种不健康用眼习惯都会引起眼睛疲劳，过度疲劳则会导致近视。

此前，教育部发布的《全国学生体质与健康调研结果》显示：小学、初中、高中、大学生的视力低下检出率分别为45.7%、74.3%、83.3%、86.4%，而2005年各项数据仅为31.67%、58.07%、76.02%和82.68%，视力低下检出率较10年前有了不小的增长。

孩子近视了怎么办，该如何治疗？不少家长眼科知识匮乏，认为近视不算病，随意配副眼镜就算了事。殊不知，近视也有可能引发各种眼部并发症。因此，在孩子近视之后，应及时进行视力检查、医学验光，然后再矫正处理。

清远市人民医院眼科林医生表示，要保护眼睛，在饮食方面，要注意合理膳食。林英建议，要多吃富含维生素的蔬菜、水果及钙质食品，少吃甜食，注意饮食的选择和搭配，如粗细粮搭配、荤素菜搭配等，要适当吃些海带、胡萝卜、芹菜、动物肝脏等。定期视力检查，听从专业人士的建议和指导。眼睛如有不适，要及早到正规医院进行检查。患上近视或眼疾时，要科学地配镜、戴镜和治疗，逐步调整矫正视力或防止近视度数加深。