高校医院设“帕金森小屋” 助患者提高生活质量

近年来，在帕金森病尚不能有效治愈的情况下，如何提高患者生活质量，增强患者生活自信日渐成为社会关注的话题。华中科技大学校医院联合专注于帕金森运动辅助领域的校友企业共同打造了一间“帕金森小屋”，致力于上述问题的探讨和解决。

4月9日，在“世界帕金森日”来临之际，记者走进位于华中科技大学校医院内的“帕金森小屋”探访发现，该小屋10余平方米，内设病床、洗漱间、家具桌椅、宣传册摆放台及康复辅助器具等。

“乍一看，小屋与一般的诊室没太大区别，其实里面大有文章。”华中科技大学校医院神经内科主任医师肖强介绍，比如小屋门把手是杠杆式，方便患者用手臂或肘部开门；屋内病床紧贴墙壁摆放，以方便患者上下床；桌椅是家居型的圆桌、软椅，再搭配数盆盆花，营造出安全、舒适的环境。

在该小屋内，记者还看到一系列运动辅助工具，包括智能防抖勺、防摔碗、多功能切药盒、防漏水杯、辅助步行器、可伸缩拐杖、起床辅助器等。其中的防抖勺通过高性能芯片与高精度传感器的结合，能有效抵消帕金森患者的手部抖动，帮助帕金森患者自行进餐。

肖强表示，对于帕金森病人，药物治疗只能延缓病情发展，后续的辅助、康复治疗必不可少。“帕金森小屋”便是通过为患者改变饮食起居、家具设计与摆放等生活环境中的细节，在家装中融合各种帕金森患者的专业生活辅助元素，为帕金森患者打造一个生活环境的模板，提高生活质量。

肖强介绍说，除了治疗功能，“帕金森小屋”还有一个重要作用是宣教，不仅向患者宣传帕金森基本病情及防治等知识，更希望唤起家属的参与，呼吁家属给予患者更多关爱和照顾。(完)