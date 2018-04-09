科学护肤就在这个春季 助您和家人远离皮肤问题

与气温变化相关的常见皮肤问题主要有两种：冬天易发冻疮，夏季好发癣病。在这气温逐渐攀升的时节，就来聊一聊浅部真菌病的预防保健知识和规范治疗观念，帮助患者及其家人远离皮肤问题。

人群中约1/4受到困扰

夏季易发的手足癣、体股癣有一个专业术语叫做浅部真菌病。它是由真菌侵犯皮肤、毛发、手指足趾甲板所引起的感染性疾病，包括甲真菌病、手足癣、体股癣等，全球范围内皮肤真菌病发病率为20%-25%，且逐年上升。我国浅部真菌病发病率高，其中以甲真菌病（俗称“灰指甲”）和足癣（俗称“脚气”）的发病率最高。甲真菌病的发病率占自然人群的2%-18%，60岁至79岁人群的患病率更高。我国南方足癣的患病率高达50%-60%，同时足癣的复发率也很高，约84%的患者每年发作2次以上。

北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授指出，浅部真菌病具有很强的传染性，传播途径广泛，致病菌不仅可以在人与人之间传播，还可以在动物与人，污染物与人之间传播。例如与患者共用生活用品，混穿鞋袜，在公共浴室、健身房、游泳池等场所裸足，都可能被感染或将病菌传染给其他人。

值得注意的是，浅部真菌病患者不同部位之间也会自身传播，如足癣可引起手癣、体股癣及甲癣，约1/3足癣患者常伴有甲真菌病。张建中教授特别提醒患有糖尿病的老年人，糖尿病继发真菌感染患病率是普通人群的3-4倍，同时甲真菌感染可增加糖尿病患者手、足感染的发生率，是发展成糖尿病足的重要环节，需加以预防。

不同皮肤病之间难分清

上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科主任郑捷教授表示，浅部真菌病是一种不易彻底治愈的疾病，不及时、不规范的治疗会导致病情反复，轻则影响日常生活，让患者在工作和生活中感到自卑、尴尬，产生很大的心理压力；重则继发细菌感染，带来皮肤炎症反应，引起丹毒、急性淋巴管炎或蜂窝织炎三种严重的并发症。

然而，目前人们对浅部真菌病仍存在很大的治疗误区，导致就诊率低并且依从性差。我国足癣患者大多数自行购买外用抗真菌药物治疗，仅有不足三分之一的患者在治疗前到医院进行确诊，并且患者往往在症状消失后就立刻自行减药、停药，没有坚持规范治疗。这些治疗误区会导致患者的病情延误或加重、治疗无效甚至复发。

此外，根据调查显示，由于浅部真菌病和其他皮肤病的一些症状类似易混淆，许多患者往往自行判断用药，导致病情延误甚至加重。以手足癣为例，手足癣和湿疹都有痛痒的现象，部分患者往往会因皮肤表层出现皮疹且奇痒现象的发生便轻率地以为是患上“湿疹”，自行用药加以治疗。但由于这两种病的致病源不同，治疗方案也完全不同。湿疹患者如果使用了激素类软膏治疗一般效果都会很不错的，而手足癣患者外用激素软膏反而会让病情加重。

系统口服药物可治标治本

根据浅部真菌病流行病学调研发现，浅部真菌病的致病菌主要为皮肤癣菌、念珠菌、霉菌等，多菌种混合感染近年呈增多之势，因此医生需结合患者临床表现和实验室检查进行综合诊断。调研还指出，应根据菌种的不同合理选择抗真菌药物。若病原真菌不明时，建议使用能同时针对皮肤癣菌、霉菌和酵母三大类真菌均有效的药物。

中国医学科学院皮肤病医院真菌科主任刘维达教授指出，患者一旦发现疑似浅部真菌病症状，应尽快到正规医院就诊，严格遵照医嘱并坚持规范治疗。目前，浅部真菌病的治疗方式较多，依照中国手癣和足癣诊疗指南（2017修订版），主要包括局部外用药物治疗和系统抗真菌口服药物治疗。另外，随着豢养猫狗等宠物的家庭增多，人群中头癣发病率增速明显，需引起人们的注意。头癣和体股癣诊疗指南均指出，对于外用药治疗效果不佳、广泛或反复发作，或免疫功能低下的患者应使用系统抗真菌口服药物进行治疗。

浅部真菌病很顽固，发病率高，又容易复发，但是只要患者严格按照医嘱用足剂量用足疗程，症状消失后再坚持用药一段时间，相信这类疾病是有机会治愈的。 潘嘉毅