每周素颜一天，皮肤不早衰

受访专家：中国医科大学航空总医院皮肤科主任 刘永生

近年，“轻断食”之风盛行。中国医科大学航空总医院皮肤科主任刘永生表示，皮肤也需要偶尔“轻断食”，长期过分保养、化浓妆等，反而会让皮肤不堪重负。

爱美之心人皆有之，化妆能让人看起来气色更好、更有活力。但刘永生指出，化浓妆对脸部散热不利，化妆品中的颗粒还会堵塞毛孔，时间久了，皮肤容易长斑，皱纹丛生。而且，化妆品中的激素、重金属、荧光剂等有害物质容易渗透到皮肤内部，对皮肤造成伤害，引发痤疮、感染、溃疡等问题。

不少爱美人士认为，只有多重清洁才能达到彻底洁肤的效果，所以每天使劲洗脸。除了日常洁肤，还经常使用去角质产品。清洁次数过多，会洗掉皮肤上必要的油脂和水分，使皮肤干涩，甚至还会破坏保护皮肤的皮脂膜，刺激油脂分泌。另外，使用去油脂和除角质功能的洁肤品，会对皮肤产生双重刺激，使皮肤变薄，抵抗力减弱，导致敏感性增加，也容易滋生微生物，甚至产生过敏和炎症。

不少人每天使用多种不同成分的护肤品，唯恐营养不够，还经常补充一些高浓度精华保养品，可谓做足了“面子工程”。皮肤的吸收能力有限，如果过度保养，如重复涂抹粉质或霜类化妆品，不但会阻塞毛孔，这些“补品”甚至会取代皮肤本身的分泌滋养功能，让皮肤腺体提前“退休”，进而导致皮肤未老先衰。

刘永生提醒，皮肤是人体最大的器官，具有保护、吸收、代谢、免疫等功能，建议大家别给它过重的负担，学着为它“减压”，每周让皮肤休息一天。尽量不化妆，但某些护肤程序必不可少，可选择不起泡的清洁品，避免用力揉搓。只用保湿品，美白、抗皱等其他产品建议暂缓使用。油性皮肤尽量使用液态护肤品，用清爽的精华素代替其他。在此期间，最好配合清淡饮食，多吃新鲜蔬果，多饮水，不要熬夜。▲